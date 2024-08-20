İstanbul'daki Nişan İçin Kolları Sıvayan Kadir Ezildi'nin Nişanlısıyla Yaptığı Tatlı Sert Hazırlık Tartışması!
İstanbul'daki Nişan İçin Kolları Sıvayan Kadir Ezildi'nin Nişanlısıyla Yaptığı Tatlı Sert Hazırlık Tartışması!
İkinci nişanlarını İstanbul'da yapmak üzere kollarını sıvayan Kadir Ezildi ve nişanlısı fikir ayrılığına düşünce fena atıştılar!
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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisi ile nişanlanmış ve ikilinin nişan organizasyonunun her bir detayı sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız!
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Ezildi hayranlarının bir kısmı bu ilişkiye çok sevinirken bir kısmı da bu ilişkiyi samimiyetsiz bulmuş ve hatta ayrılığın yakın olduğunu bile savunanlar olmuştu.
Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in tavırları ve paylaşılan içeriklerde hiç gülümsememesi de eleştirilerin odağı olmuştu. Tabii çiftimiz bu eleştirilere pek kulak asmadı ve aşklarını tam gaz yaşamaya devam etti.
Biz daha ilk nişanın sarsıntılarını atlatamamışken geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da bir nişan daha olacağını öğrendik! Hatta bu nişanın her bir detayının Kadir Ezildi'nin organizasyonu ile düzenleneceğini de...
Ancak yeni bir nişan hazırlığında olan çiftimiz, yeni organizasyon için pek anlaşabilmiş gibi durmuyor. Nişanlısı ile nişan hazırlıklarını konuştuğu bir hikaye paylaşan Kadir Ezildi'nin Türkmen'le tatlı sert atışması ise bu ilişki hakkındaki tüm eleştirileri yeniden gün yüzüne çıkardı desek yeri!
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İşte o anlar 👇🏻
Gelin ikilinin nişan gerginliğine kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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