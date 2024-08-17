Sabır Taşı Çatladı: Armağan Çağlayan, Aydemir Akbaş'a "Allah'sız" Diyen Takipçisine Sert Çıkıştı!
Sabır Taşı Çatladı: Armağan Çağlayan, Aydemir Akbaş'a "Allah'sız" Diyen Takipçisine Sert Çıkıştı!
Instagram hesabından hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ı anan Armağan Çağlayan, bir takipçisinin Akbaş için yaptığı 'Allah'sız' yorumuna sert çıkıştı!
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Asıl mesleği avukat olan ancak televizyon programlarında son zamanlarda da YouTube içerikleriyle görmeye alıştığımız Armağan Çağlayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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"Gör Beni" programı ile dikkat çekici işlere imza atan Çağlayan, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Bazen sabır taşını çatlatan Armağan Çağlayan, özellikle de sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği cevaplar ile meşhur!
Instagram hesabından hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ı anan Armağan Çağlayan, bu sefer de bir takipçisinin Akbaş için yaptığı yoruma sinirlendi.
Bir sosyal medya kullanıcısının Aydemir Akbaş için yaptığı "Tam bi full inançsız Allahsiz yine kavuştu allaha" yorumuna sinirlenerek yapıştırdı cevabı!
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Çağlayan, takipçisine verdiği "Diyelim ki öyle. Bundan size ne?" cevabıyla sabır taşını sonunda çatlattı!
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