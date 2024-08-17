Zengin Sarısı Değil Zengin Kumralı: Arzu Alara’yı Yine Göremedik Ama Nazlı Sabancı’dan Şık ve Sade Aile Pozu!
Zengin Sarısı Değil Zengin Kumralı: Arzu Alara’yı Yine Göremedik Ama Nazlı Sabancı’dan Şık ve Sade Aile Pozu!
Geçtiğimiz günlerde Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin biricik kızı Arzu Alara, 1 yaşına girdi. Ünlü çiftten şık ama sade doğum günü pozu da nihayet geldi.
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik oğullarından biri olan Hacı Sabancı ile 2021 yılında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, evlendiği günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta adını kayınvalidesinden alan kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, mutlu aile pozlarıyla çok konuşulduğu gibi Arzu Alara'sını da kimseciklere göstermedi.
Nazardan korunmak için her karesinde Alara'nın yüzünü emojilerle saklayan Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde biricik kızının ilk yaş gününü kutladı!
Alara'nın doğum gününü yatta kutlayan Sabancı çifti, sadece hazırlık ve süslemeleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı hatırlarsanız.
Herkes mutlu aile pozu ne zaman gelir diye beklerken Nazlı Sabancı geçtiğimiz saatlerde sade ama şık doğum günü partisinden mutlu aile pozunu nihayet paylaştı. Ancak yine Alara'nın yüzünü göstermemeyi tercih etti. E bize de "nazar değmesin" demek düştü tabii! 🧿
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Gelin Sabancıların doğum günü kutlamasına kim ne demiş birlikte bakalım!
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