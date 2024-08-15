Ne Nazlı'yı Ne Arzu Alara'yı: Arzu Sabancı Torununun Doğum Günü Yerine Babaanne Oluşunun Yıl Dönümünü Kutladı!
Ne Nazlı'yı Ne Arzu Alara'yı: Arzu Sabancı Torununun Doğum Günü Yerine Babaanne Oluşunun Yıl Dönümünü Kutladı!
Arzu Sabancı'nın torununun doğum günü yerine babaanneliğinin yıl dönümü kutlaması kahkaha attırdı!
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik gelini, 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturduğu günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Tabii Arzu Sabancı ve biricik gelini Nazlı Sabancı'nın pozları ve aralarından su sızmayan ilişkisi de yine gündemin en çok konuşulan konularından!
Bugün de ismini babaannesinden alan ve yüzünü bir türlü göremediğimiz Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara'nın doğum günü biliyorsunuz ki.
Sabancı çiftinin nasıl bir organizasyon yapacakları şimdiden merak edilirken daha ikiliden herhangi bir paylaşım gelmedi. Ancak Arzu Sabancı'nın torununun doğum günü için yaptığı paylaşım görenlere kahkaha attırdı!
Sabah saatlerinde paylaşım yapan Arzu Sabancı, torunu Alara'nın doğum gününü kutlamak yerine "Günaydın, bugün babaanne oluşumun yıl dönümü. Çok şükür, bin şükür" notunu düştüğü paylaşımıyla kendisini kutlamayı tercih etti!
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