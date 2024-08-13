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Şahan Gökbakar'dan Ülkemizdeki Sığınmacılar Hakkında 'Kabullenemiyorum' Çıkışı!

etiket Şahan Gökbakar'dan Ülkemizdeki Sığınmacılar Hakkında 'Kabullenemiyorum' Çıkışı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 11:58

Sık sık gündem hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen ünlü komedyen bu kez de ülkemizdeki sığınmacılar çıkışıyla dikkat çekti.

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Çoğu zaman güldüren, komedileriyle bilinen, gündemden de hiç eksik kalmayan Şahan Gökbakar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Çoğu zaman güldüren, komedileriyle bilinen, gündemden de hiç eksik kalmayan Şahan Gökbakar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü komedyen, yeri geldiğinde lafı gediğine koymaktan da hak edene hakkını vermekten de hiç çekinmiyor biliyorsunuz ki.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü komedyen, yeri geldiğinde lafı gediğine koymaktan da hak edene hakkını vermekten de hiç çekinmiyor biliyorsunuz ki.

X hesabını oldukça aktif kullanan Gökbakar, gündemi de çok yakından takip ediyor. Hatta gündem hakkındaki fikirleriyle de sık sık konuşuluyor.

X hesabını oldukça aktif kullanan Gökbakar, gündemi de çok yakından takip ediyor. Hatta gündem hakkındaki fikirleriyle de sık sık konuşuluyor.

Ünlü komedyen, bu kez de ülkemizdeki sığınmacılar hakkında yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Gökbakar'ın sığınmacılar hakkındaki 'kabullenemiyorum' çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen, bu kez de ülkemizdeki sığınmacılar hakkında yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Gökbakar'ın sığınmacılar hakkındaki 'kabullenemiyorum' çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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