Yılın Düğününe Hazır Olun: Acun Ilıcalı, Sevgilisi Çağla Altunkaya ile Evleniyor!
Yılın Düğününe Hazır Olun: Acun Ilıcalı, Sevgilisi Çağla Altunkaya ile Evleniyor!
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya ile evleniyor!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile 2021 yılından beri yaşadığı ilişkiyi mutlaka duymuşsunuzdur.
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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmış ve yeni ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etmişti hatırlarsanız.
İlişkisini "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum." sözleriyle ifade eden Ilıcalı'nın sevgilisine milyonluk bir yüzük aldığı ve evliliğin yakın olduğu da konuşuluyordu!
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre beklenen gün geldi! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yılın düğünü için hazırlıklara başladı!
Ilıcalı'nın düğün için Muğla'da bir otel kapattığı ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için oteldeki bütün odaları tuttuğu da idda edildi!
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