İroni mi? Samimi mi? Arzu Sabancı, Kendi Paylaşımının Altında Gelinine Övgüler Yağdırılan Yorumu Beğendi!
İroni mi? Samimi mi? Arzu Sabancı, Kendi Paylaşımının Altında Gelinine Övgüler Yağdırılan Yorumu Beğendi!
Arzu Sabancı'nın kendi paylaşımının altına yapılan ve gelini Nazlı Sabancı'ya övgüler yağdırılan yorumu beğenmesi kafaları fena karıştırdı.
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Hande Erçel'in Arzu Sabancı'nın biricik oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı dillere destan aşkı artık mutlaka biliyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü son iki senedir ikilinin ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi!
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Hande Erçel'in okula dönmesinden tutun da sanata yönelmesine kadar her adımının Sabancı gelini olabilmek için olduğu da düşünülüyor biliyorsunuz ki. Bir de Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay vermediği iddiası var!
Arzu Sabancı'nın oğullarının ilişkisinde ne kadar önemli rol oynadığını da şimdilerde arasının iyi olduğu Nazlı Sabancı'yı da bir dönem tıpkı Hande Erçel'in geçtiği yollardan geçirdiğini de duymuşsunuzdur.
Evet dediğimiz gibi şimdilerde Nazlı ve Arzu Sabancı'nın arasından su sızmıyor. Ancak Arzu Sabancı'nın son hamlesi yine kafaları epey karıştırdı.
Çünkü Arzu Sabancı bu sefer de kendi paylaşımının altına yapılan ve müstakbel gelini Nazlı Sabancı'ya övgüler yağdırılan yorumu beğendi! Peki bu beğeni ironi mi yoksa gelin sevgisi mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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