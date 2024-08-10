Canlı Yayın Açıp Instagram'ın Açılışını Kutlayan Demet Akalın ve Gülben Ergen Ünlülere Taş Atmayı da Unutmadı!
Canlı Yayın Açıp Instagram'ın Açılışını Kutlayan Demet Akalın ve Gülben Ergen Ünlülere Taş Atmayı da Unutmadı!
Canlı yayın açıp Instagram'ın açılışını kutlayan Demet Akalın ve Gülben Ergen, Instagram yasağına tepkisiz kalan ünlülere taş atmayı da unutmadılar.
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Beklenen gün geldi ve 2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli geçtiğimiz saatlerde nihayet sona erdi!
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Tabii yasağın sona ermesine en çok sevinen ünlülerden bir tanesi de Instagram'ın açılması için elinden gelen her şeyi yapan Demet Akalın oldu. Hatta Akalın, Instagram'ın açılışının şerefine bir de tekila patlatacağını açıkladı!
Takip edenler mutlaka bilir, Instagram yasağına en az Demet Akalın kadar tepkili olan bir diğer isim de Gülben Ergen'di! Doğal olarak Instagram açılınca ikili Demet Akalın'ın canlı yayınında bir araya geldi.
Demet Akalın, Gülben Ergen'e desteği için teşekkür ederken "çoğu sanatçı arkadaşımız da sağ olsun hala uykudular" diyerek Instagram yasağına tepki vermeyen ünlü isimleri taşlamadan geçmedi!
İşte o anlar 👇🏻
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