Ynetnews'in aktardığına göre Sotheby's, Châtaigniers en fleurs adlı tabloyu çarşamba günü New York'ta 190,4 milyon dolara sattı. Satış, Van Gogh'un 2022'de Christie's'te 117,2 milyon dolara satılan 1888 tarihli Orchard with Cypresses tablosuyla kurduğu önceki müzayede rekorunu aştı. Euronews, tutarı 173 milyon avro olarak verdi ve eseri müzayedede satılan en pahalı dördüncü sanat eseri olarak nitelendirdi. Tablonun müzayede öncesi değerinin 180 milyon dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Ynetnews alıcının kimliğinin açıklanmadığını yazdı. Politis ise New York Times'a dayandırarak alıcının Acquavella Galleries'in başındaki sanat tüccarı William Acquavella olduğunu bildirdi. Politis, New York Times'a göre Van Gogh'un 1888 tarihli Le Zouave tablosunun bir yıldan kısa süre önce Christie's'te özel satışla yaklaşık 190 milyon dolara el değiştirdiğini de kaydetti. Tablo, Van Gogh'un hayatının son iki ayında, Mayıs 1890'da Fransa'nın Auvers-sur-Oise kasabasında resmedildi ve 50 yılı aşkın süredir halka açık sergilenmemişti.

Fotoğraf: Sotheby's