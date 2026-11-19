Vefatından İki Ay Önce Resmetmişti: Van Gogh'un Tablosu Rekor Fiyata Satıldı
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Vincent van Gogh'un 1890 tarihli Çiçek Açan Kestane Ağaçları tablosu, 18 Kasım'da New York'ta Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 190,4 milyon dolara satıldı. Satış, sanatçının müzayede rekorunu kırdı. Müzayededen kısa süre önce tablonun Nazi dönemi mülkiyet geçmişine ilişkin bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.
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Tablo 190,4 milyon dolara satılarak Van Gogh'un önceki 117,2 milyon dolarlık müzayede rekorunu geçti.
Satıştan önce Fischer ailesinin mirasçıları, tablonun Nazi döneminde zorunlu olarak satıldığını öne sürdü.
Müzayededen bir gün önce Blaquier-Arrieta ailesi ile Fischer'in yasal mirasçıları anlaşmaya vardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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