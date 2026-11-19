Araştırmayı Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nden Nick King ile Prof. Aled Jones yürüttü. Çalışma, tedarik zincirlerinin, uluslararası anlaşmaların ve küresel finans yapılarının dağılması anlamına gelebilecek geniş çaplı bir geri çekilmeyi ele alıyor ve hangi ülkelerin bu süreçte toplumsal, teknolojik ve örgütsel düzenini en iyi koruyabileceğine bakıyor.

Yeni Zelanda en yüksek potansiyele sahip ülke seçildi. Gerekçe olarak jeotermal ve hidroelektrik enerji üretebilmesi, geniş tarım arazileri ve düşük nüfus yoğunluğu gösterildi. Ada olması da sınırlarını korumasını kolaylaştırıyor.

Bu konum zenginlerin de dikkatinden kaçmadı. Aralarında Peter Thiel’in de anıldığı kıyamet hazırlıkçısı bazı milyarderlerin, olası bir felakete karşı Yeni Zelanda’yı sığınak olarak seçtiği biliniyor.