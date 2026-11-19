Medeniyet Çökerse Nereye Kaçmalı? Araştırma En Dayanıklı 5 Ülkeyi Açıkladı
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Britanya’daki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünya genelinde toplumsal bir çöküş yaşanması halinde düzenini en iyi koruyabilecek ülkeleri sıraladı. Sustainability dergisinde yayımlanan çalışmaya göre listenin başında Yeni Zelanda yer alıyor; onu İzlanda, Britanya, Tasmanya ve İrlanda izliyor. Ülkeler gıda üretimi, sınır güvenliği ve enerji şebekesi gibi ölçütlerle değerlendirildi.
Listenin zirvesinde Yeni Zelanda var.
İzlanda ikinci sırada, ortak payda ise ada olmak.
Britanya listeye şaşırtıcı biçimde girdi.
Tasmanya, Avustralya’dan tek başına listeye girdi.
İrlanda da ilk beşe girdi.
Ülkeler üç ölçüte göre değerlendirildi.
Araştırmacılar çöküşün üç farklı şekilde gelebileceğini söylüyor.
Araştırmacılara göre asıl sorun birbirine fazla bağlı bir dünya.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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