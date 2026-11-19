Hepsiburada, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla ticari avantajlardan eğitim ve pazarlama çözümlerine uzanan kapsamlı destekler sunuyor. Girişimci kadınlara yüzde 50 komisyon indirimi, 200 ürüne kadar profesyonel fotoğraf çekimi ve sponsorlu ürün reklamlarında kullanılmak üzere 5.000 TL HepsiAd reklam bakiyesi sağlanıyor. Ayrıca ön muhasebe, e-fatura ve stok takibi gibi iş süreçlerinde indirimli çözümler sunuluyor.

Kadın kooperatifleri ise ilk altı ay sıfır komisyon, sonrasında süresiz yüzde 1 komisyon avantajından yararlanıyor. İadeler dahil kargo giderleri karşılanırken 500 ürüne kadar profesyonel stüdyo çekimi desteği veriliyor. Hepsiburada, ücretsiz eğitimler ve platform içi görünürlük imkânlarıyla da girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin daha fazla müşteriye ulaşmalarını ve işlerini büyütmelerini desteklemeyi sürdürüyor.