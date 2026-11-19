Güney Kore'de Üniversite Sınavında Kopyayı Yakalamak İçin Tüm Ülkenin Telefonlarına Sinyal Gönderildi
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Güney Kore'de yarım milyondan fazla aday perşembe günü üniversite giriş sınavı için sıraya girdi. Sınav sabahı ülke genelindeki telefonlar maksimum sesle çalarken borsa da her zamankinden bir saat geç açıldı. Bu olağanüstü hazırlığın arkasında birkaç gün önce ortaya çıkan bir kopya itirafı var. <
Sabah 08.30'da herkesin telefonu alarm verdi.
Uçak kalkışları 35 dakika durduruldu.
Kalem, silgi ve düğme yasağı geldi.
İhbar edene en az 100 milyon won verilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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