Ulusal vergi muhasebeciliği sınavında birinci olan aday pazar günü mikro kamera ve yapay zeka aracı kullanarak kopya çektiğini itiraf etti ve bu itiraf ülkenin sınav odaklı eğitim sisteminde ciddi bir güven krizine yol açtı. Yetkililer de bunun üzerine adayların sınava kendi kalem ve silgilerini getirmesini yasakladı, içine mikro kamera gizlenebileceği düşünülen tüm kıyafet düğmelerinin üzerine koruyucu etiketler yapıştırdı. Düğmeli kıyafet giymeyi planlayan lise öğrencisi Kwak Yoo-Min, kopya şüphesi uyandırmaktan çekindiği için tişört giymeye karar verdi ve kaygısını şu sözlerle anlattı:

'Şimdi, sınavı tamamen erteleyip düzgün bir plan hazırlamanın daha iyi olup olmayacağını merak ediyorum.'

18 yaşındaki Jang San ise adil bir sınav umduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çok çalıştım ve herkes kadar iyi hazırlandığımı düşünüyordum. Birinin yapay zekayı sadece bir kez kullanması yüzünden tüm bu emekler boşa gidebilir.'