Kâğıt artık nem çekmediğinde ayakkabıyı nemin az olduğu serin ve kuru bir yere bırakmak en iyisi. Kuruduktan sonra tuz lekesi ya da su izi ortaya çıkarsa sirkeli bir bezle silmek işe yarıyor.

Son olarak deriyi bir bakım kremiyle beslemek gerekiyor. Islanıp kuruyan deri yağını kaybettiği için daha kuru ve çatlamaya yatkın hale geliyor, krem deriye esnekliğini geri kazandırıyor. Bu yöntemler süet için geçerli değil, süet farklı bir bakım istiyor.