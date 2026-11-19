Bir Dönemin Ünlü Modeli Katie Price Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti
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Bir dönem “Jordan” adıyla İngiliz magazin basınının en çok konuşulan modellerinden biri olan Katie Price, bu kez son aylarda yaşadığı kilo kaybıyla gündeme geldi. 48 yaşındaki Price, kız kardeşi Sophie’yle yaptığı podcast yayınında neden kilo verdiğini öğrenmek için yeniden doktora başvurduğunu anlattı. EKG ve MR dahil yeni testler yaptıracağını söyleyen ünlü model, “Bu kadar zayıf olmak istemiyorum” dedi.
Kaynak: The Sun
Katie Price, 18 yaşında “Jordan” adıyla tanındı.
Kilo kaybının nedenini öğrenmek için yeniden test yaptıracak.
Podcast çekimine burnu bandajlı katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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