Kız kardeşi Sophie’ye doktor görüşmesini anlatan Price, kilo kaybının nedenini araştırmak için EKG, MR ve kemikleriyle ilgili bir test planlandığını söyledi. Tansiyonunun çok düşük olduğunu da belirten Price, doktorların kalbini ve genel sağlık durumunu kontrol edeceğini anlattı. Kilo kaybının nedeni, yaptığı açıklamada henüz belli değildi.

Price daha önce zayıflama ilacı kullandığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Son yayında ise mevcut kilosuyla ilgili ne hissettiğini açıkça anlattı. Çok zayıfladığını ve bu kiloda kalmak istemediğini söyleyen model, spor salonuna giderek biraz kas kütlesi kazanmayı umduğunu da ekledi.