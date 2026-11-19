Sıradaki Durağın Kuala Lumpur: AirAsia ile Asya’yı Keşfet!
İstanbul’dan Kuala Lumpur’a direkt uçuşlarla Asya yolculuğunu planlamanın tam zamanı!
Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak ve unutulmaz bir Asya seyahatine çıkmak isteyenler için AirAsia’dan seyahat fırsatı var. İstanbul’dan Kuala Lumpur’a direkt uçuş sunan AirAsia, 11.500 TL’den başlayan her şey dahil tek yön bilet fiyatlarıyla seyahat planlarına yeni bir seçenek ekliyor.
Kuala Lumpur’dan Asya’nın farklı şehirlerine
Kuala Lumpur, Asya seyahatinizin ilk durağı olabilir. Buradan seyahatinizi Bali, Bangkok, Singapur ve daha birçok destinasyonla genişletebilirsiniz. İster tek bir şehri keşfetmeyi, ister birden fazla destinasyonu kapsayan bir rota oluşturmayı planlayın, yolculuğunuzu kendi tercihlerinize göre şekillendirebilirsiniz.
Rezervasyon için son tarih: 22 Kasım 2026
AirAsia’nın kampanyasından yararlanmak isteyenlerin 22 Kasım 2026’ya kadar rezervasyon yapması gerekiyor. Kampanya kapsamında seyahatler 30 Eylül 2027’ye kadar gerçekleştirilebiliyor. Kampanyada tek seferlik değişiklik ücreti muafiyeti de sunuluyor. Bu avantajın kullanımında kampanya koşulları geçerli; varsa fiyat farkları ayrıca uygulanabiliyor.
Asya yolculuğunuzu şimdi planlayın
Bilet ve kampanya detayları için airasia.com adresini veya AirAsia MOVE uygulamasını ziyaret edin.
Kampanya koşulları: 11.500 TL’den başlayan fiyat İstanbul–Kuala Lumpur hattı için belirtilen her şey dahil tek yön ücrettir. Diğer destinasyonlara yönelik uçuşların fiyatları ayrıca kontrol edilmelidir. Fiyatlar değişiklik gösterebilir; şartlar ve koşullar geçerlidir.
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