Bilet ve kampanya detayları için airasia.com adresini veya AirAsia MOVE uygulamasını ziyaret edin.

Kampanya koşulları: 11.500 TL’den başlayan fiyat İstanbul–Kuala Lumpur hattı için belirtilen her şey dahil tek yön ücrettir. Diğer destinasyonlara yönelik uçuşların fiyatları ayrıca kontrol edilmelidir. Fiyatlar değişiklik gösterebilir; şartlar ve koşullar geçerlidir.