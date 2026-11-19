Bambaşka Birine Dönüştü: 'Amin Reis' Gizem Yıldız'ın Son Hali
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Erkek arkadaşıyla çektiği 'Amin amin' videosuyla bir anda tanınan TikTok fenomeni Gizem Yıldız, kendisini ünlü yapan o kaydı sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Videodaki eski halini görenler, fenomenin bugünkü görünümüyle karşılaştırma yapmakta gecikmedi.
O video👇🏻
Kendisini ünlü yapan 'Amin amin' videosunu yeniden paylaştı.
Son hali gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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