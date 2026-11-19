'Amin Reis' lakabıyla tanınan Gizem Yıldız, onu bir anda Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline getiren videoyu takipçileriyle bir kez daha paylaştı. Paylaşımında o günleri esprili bir dille anan Yıldız, 'Valla bütün ülkeye amin dedirttik' sözleriyle viral kaydın yarattığı etkiye değindi.

Erkek arkadaşıyla araç içinde çektiği kısa video, kısa sürede binlerce kez paylaşılmış ve Yıldız'a 'Amin Reis' lakabını kazandırmıştı. Şubat 2024'te yayımlanan haberlere göre fenomenin TikTok'taki takipçi sayısı 580 bine, Instagram'daki takipçi sayısı ise 120 bini aşan bir seviyeye ulaşmıştı.