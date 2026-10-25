Binlerce Kişi Onları Gerçek Sanıyordu: Güzellik Tavsiyesi Veren Fenomenler Meğer Yapay Zekâymış!

Sosyal medyada Jennifer Wellness Life adıyla paylaşımlar yapan Jennifer Carter, kendisini 52 yaşında bir anne olarak tanıtıyor. Genç görünümünü korumak için neler yaptığını anlatıyor, günlük alışkanlıklarından bahsediyor ve takipçilerine sağlıklı yaşam önerileri veriyor. Hatta biyolojik yaşının 26,9 olduğunu iddia ederek dikkat çekiyor. Paylaşımlarında güneş ışığından yararlanmak, su içmek ve ağırlık çalışmak gibi alışkanlıkların yanında NMN isimli bir gıda takviyesini de öneriyor.

Ancak Jennifer Carter’ın anlattığı hayat hikâyesi gerçek değil. Çünkü kendisi, yapay zekâyla oluşturulmuş bir karakter. Buna rağmen paylaşımlarını izleyen pek çok kişi, karşılarında gerçekten 52 yaşında bir kadın olduğunu düşünerek tavsiyelerini ciddiye alabiliyor. Üstelik hesabında tanıttığı takviyeyi satın almak isteyenler için alışveriş bağlantıları da bulunuyor. Böylece gerçek bir deneyime dayanmayan paylaşımlar, ürün satışını artırmak amacıyla kullanılabiliyor.