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Binlerce Kişi Onları Gerçek Sanıyordu: Güzellik Tavsiyesi Veren Fenomenler Meğer Yapay Zekâymış!

Binlerce Kişi Onları Gerçek Sanıyordu: Güzellik Tavsiyesi Veren Fenomenler Meğer Yapay Zekâymış!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 16:00
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Sosyal medyada güzellik ve bakım önerileri paylaşan fenomenlerin anlattıklarına ne kadar güveniyorsunuz? Kimi genç görünümünün sırrını açıklıyor, kimi boşanmanın ardından hayatını nasıl değiştirdiğini takipçileriyle paylaşıyor. Üstelik bu hikâyeleri izleyen binlerce kişi, onların deneyimlerinden etkilenerek önerdikleri ürünlere yöneliyor. Fakat Daily Mail’in haberine göre sosyal medyada ilgi gören bu kadınlardan bazıları aslında gerçek değil. Yapay zekâyla oluşturulan karakterler, yaşlanma, menopoz ve boşanma gibi hassas konuları kullanarak takipçilerin güvenini kazanıyor. Bu hesapların arkasında ise güzellik ürünleri ve gıda takviyelerinin satışını artırmayı amaçlayan bir pazarlama yöntemi bulunuyor. Gelin detaylara geçelim…

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Binlerce Takipçisi Olan Jennifer Carter Aslında Gerçek Bir İnsan Değil

Binlerce Takipçisi Olan Jennifer Carter Aslında Gerçek Bir İnsan Değil

Sosyal medyada Jennifer Wellness Life adıyla paylaşımlar yapan Jennifer Carter, kendisini 52 yaşında bir anne olarak tanıtıyor. Genç görünümünü korumak için neler yaptığını anlatıyor, günlük alışkanlıklarından bahsediyor ve takipçilerine sağlıklı yaşam önerileri veriyor. Hatta biyolojik yaşının 26,9 olduğunu iddia ederek dikkat çekiyor. Paylaşımlarında güneş ışığından yararlanmak, su içmek ve ağırlık çalışmak gibi alışkanlıkların yanında NMN isimli bir gıda takviyesini de öneriyor.

Ancak Jennifer Carter’ın anlattığı hayat hikâyesi gerçek değil. Çünkü kendisi, yapay zekâyla oluşturulmuş bir karakter. Buna rağmen paylaşımlarını izleyen pek çok kişi, karşılarında gerçekten 52 yaşında bir kadın olduğunu düşünerek tavsiyelerini ciddiye alabiliyor. Üstelik hesabında tanıttığı takviyeyi satın almak isteyenler için alışveriş bağlantıları da bulunuyor. Böylece gerçek bir deneyime dayanmayan paylaşımlar, ürün satışını artırmak amacıyla kullanılabiliyor.

Boşanma Hikâyesiyle Milyonlarca İzlenmeye Ulaşan Lauren Miller da Gerçek Değilmiş

Boşanma Hikâyesiyle Milyonlarca İzlenmeye Ulaşan Lauren Miller da Gerçek Değilmiş

Bir başka örnek ise Lauren Miller isimli sosyal medya karakteri. Lauren, paylaşımlarında eşinin kendisini başka bir kadın için terk ettiğini ve yaşadığı zorlu dönemin ardından hayatını değiştirdiğini anlatıyor. Videolarında önce mutsuz ve yıpranmış bir kadın olarak görülüyor, ardından çok daha genç ve farklı bir görünüme kavuşuyor. Bu değişimin sırrı olarak da cilt sıkılaştırmaya yardımcı olduğu iddia edilen LED ışıklı bir güzellik cihazını gösteriyor.

Hikâye, özellikle boşanma sonrası yeni bir başlangıç yapmak isteyen kadınların ilgisini çekiyor. Lauren’ın dönüşümünü anlattığı videolardan biri, temmuz ayında yayımlanan The Observer araştırmasına göre 3,2 milyon kez izlendi. Ancak milyonlarca kez izlenen bu dönüşümün başrolünde de gerçek bir insan bulunmuyor. Lauren’ın yüzü, yaşadığını anlattığı olaylar ve geçirdiği değişim yapay zekâ kullanılarak hazırlanmış. Dolayısıyla takipçilerin gerçek sandığı bir yaşam öyküsü, güzellik ürünü tanıtımının parçası hâline geliyor.

Güzellik Kremi Tanıtan Holly Lorne da Aynı Yöntemi Kullanıyor

Güzellik Kremi Tanıtan Holly Lorne da Aynı Yöntemi Kullanıyor

Daily Mail’in haberinde adı geçen hesaplardan biri de Holly Lorne. Instagram ve TikTok’ta binlerce kişi tarafından takip edilen Holly, güzellik ve cilt bakımı üzerine içerikler paylaşıyor. Özellikle Kore menşeli bir yüz kremini tanıtarak takipçilerini ürünü satın alabilecekleri alışveriş sayfasına yönlendiriyor. Videolarındaki görünümü ve konuşma tarzı ise ilk bakışta gerçek bir sosyal medya fenomeninden pek farklı değil.

Ancak Holly de yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan karakterlerden biri. İnsanların karşılarında gerçek bir kişinin bulunduğunu düşünmesi, ürün önerilerini daha güvenilir bulmalarına neden olabiliyor. Üstelik hesapların bir kısmında içeriklerin yapay zekâ tarafından hazırlandığı açıkça belirtilmiyor. Böylece takipçiler, ürünü gerçekten kullanmış bir kadının deneyimlerini dinlediklerini düşünürken aslında reklam amacıyla hazırlanmış bir karakterle karşılaşabiliyor.

Özellikle Menopoz, Yaşlanma ve Boşanma Gibi Hassas Konular Seçiliyor

Özellikle Menopoz, Yaşlanma ve Boşanma Gibi Hassas Konular Seçiliyor

Bu hesapların paylaşımlarında benzer bir yöntem kullanılıyor. Öncelikle insanların kendilerinden bir şeyler bulabileceği kişisel bir sorun anlatılıyor. Kimi karakter yaşlandığı için özgüvenini kaybettiğini söylerken kimi menopoz belirtileriyle mücadele ettiğini veya boşanmanın ardından hayatına yeni bir yön verdiğini anlatıyor. Ardından da yaşadığı sorunun çözümünü belirli bir üründe bulduğunu iddia ediyor.

Uzmanlara göre bu yöntemin etkili olmasının nedeni, takipçilerin karşılarındaki karakterle duygusal yakınlık kurabilmesi. Özellikle benzer sorunları yaşayan kişiler, kendileriyle aynı süreçten geçtiğini düşündükleri birinin önerisine daha kolay güvenebiliyor. Oysa bu hesapların anlattığı kişisel deneyimler yaşanmamış olabiliyor. Üstelik satılan ürünlerin vaat edilen sonuçları sağlayacağına dair bilimsel kanıt bulunması da gerekmiyor.

Yapay Zekâ Fenomenlerinden Para Kazananlar da Var

Yapay Zekâ Fenomenlerinden Para Kazananlar da Var

Yapay zekâyla oluşturulan sosyal medya karakterleri, bazı kişiler için oldukça kazançlı bir iş modeline dönüşmüş durumda. Gerçek bir çekim ekibine, oyuncuya veya stüdyoya ihtiyaç duyulmadan çok sayıda video hazırlanabiliyor. Üstelik aynı karakter üzerinden farklı ürünlerin tanıtımını yapmak ve kısa sürede yeni içerikler üretmek mümkün. Bu da reklam maliyetlerini azaltırken daha fazla kişiye ulaşılmasını kolaylaştırıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre bazı hesapların arkasındaki kişiler, ürün satışlarından komisyon elde ediyor. Takipçilerin bağlantılar üzerinden gerçekleştirdiği alışverişler, içeriği hazırlayanlara gelir sağlayabiliyor. The Observer’ın temmuz ayında yayımladığı araştırmada da benzer bir sistem ele alınmıştı. Araştırmada, yapay zekâ fenomenleri aracılığıyla özellikle 40-60 yaş grubundaki kadınlara gıda takviyesi pazarlayan girişimcilerin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Üstelik Sorun Düşündüğümüzden Daha Büyük Olabilir

Üstelik Sorun Düşündüğümüzden Daha Büyük Olabilir

Yapay zekâyla üretilmiş sahte sağlık uzmanları ve fenomenler yalnızca birkaç hesapla sınırlı değil. İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es, temmuz ayında yayımladığı araştırmada Instagram’da sağlık tavsiyeleri veren 250 yapay zekâ hesabını inceledi. Bu hesapların toplam takipçi sayısının 53,7 milyonu aştığı belirlendi. Ancak bu sayı, 53,7 milyon farklı kişinin hesapları takip ettiği anlamına gelmiyor; aynı kullanıcı birden fazla hesabı takip ediyor olabilir.

Araştırmacılar, söz konusu hesapların 45 binden fazla paylaşım yaptığını ve çoğunun kullanıcıları gıda takviyesi veya sağlık rehberi satın almaya yönlendirdiğini belirledi. Bazı videolarda sözde uzmanlar konuşurken bazılarında yaşlı insanların sağlık sorunlarını nasıl çözdüğünü anlattığı görülüyor. Üstelik hesapların bir bölümünde yapay zekâ etiketi bulunsa bile takipçilerin içerikleri gerçek deneyimler gibi yorumlamaya devam ettiği anlaşılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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