Binlerce Kişi Onları Gerçek Sanıyordu: Güzellik Tavsiyesi Veren Fenomenler Meğer Yapay Zekâymış!
Sosyal medyada güzellik ve bakım önerileri paylaşan fenomenlerin anlattıklarına ne kadar güveniyorsunuz? Kimi genç görünümünün sırrını açıklıyor, kimi boşanmanın ardından hayatını nasıl değiştirdiğini takipçileriyle paylaşıyor. Üstelik bu hikâyeleri izleyen binlerce kişi, onların deneyimlerinden etkilenerek önerdikleri ürünlere yöneliyor. Fakat Daily Mail’in haberine göre sosyal medyada ilgi gören bu kadınlardan bazıları aslında gerçek değil. Yapay zekâyla oluşturulan karakterler, yaşlanma, menopoz ve boşanma gibi hassas konuları kullanarak takipçilerin güvenini kazanıyor. Bu hesapların arkasında ise güzellik ürünleri ve gıda takviyelerinin satışını artırmayı amaçlayan bir pazarlama yöntemi bulunuyor. Gelin detaylara geçelim…
Binlerce Takipçisi Olan Jennifer Carter Aslında Gerçek Bir İnsan Değil
Boşanma Hikâyesiyle Milyonlarca İzlenmeye Ulaşan Lauren Miller da Gerçek Değilmiş
Güzellik Kremi Tanıtan Holly Lorne da Aynı Yöntemi Kullanıyor
Özellikle Menopoz, Yaşlanma ve Boşanma Gibi Hassas Konular Seçiliyor
Yapay Zekâ Fenomenlerinden Para Kazananlar da Var
Üstelik Sorun Düşündüğümüzden Daha Büyük Olabilir
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