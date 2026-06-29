Oyuncu Burcu Biricik Ahmet Mümtaz Taylan Gibi Sahte Reklamların Hedefi Oldu
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Son zamanlarda X'te kullanıcıların önüne sürekli yapay zekayla üretilen bazı reklamlar düşüyor. Ancak bu reklamlarda yapay zekayla oluşturulan kurgularda ünlü isimler kullanılıyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın stüdyoda gergin anları adıyla paylaşılan sahte görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez ünlü oyuncu Burcu Biricik sahte reklamcıların hedefi oldu.
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Sık sık dönen reklamlarda asıl kahramanımız sahte Ahmet Mümtaz Taylan da yer alıyor.
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X kullanıcılarına kabak tadı veren bu görseller tepkileri de beraberinde getirdi.
Olayı dizi izler gibi takip edenler de çıktı.
Tabii reklamların amacına dair hiçbir fikir yok.
Ünlü bir banka da reklamlarda kullanıldı.
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Öneri bile geldi.
Bakalım bu reklamlar daha ne kadar dönmeye devam edecek...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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