NATO Zirvesi Nedeniyle Kız İsteme Evi Telaşı Yaşanan Ankara'ya Dair İki Çift Lafı Olan Kişiler
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7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için yoğun güvenlik önemleri alındı. Alınan güvenlik önlemleri kadar kentte başlatılan hummalı çalışmalar da dikkat çekti. Estetik bulunmayan yapılar maskelendi, mazgallar pürüzsüz hale geldi, yollar yenilendi, Ankara asfalta ve hizmete doydu. Ancak bu durum X kullanıcılarının ironik yorumlarından kaçmadı.
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Mazgallar en çok dikkat çeken parçalardandı.
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Her şey NATO'ya bağlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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