Sosyal Medyanın Yapay Zeka Sayesinde Oluşturulmuş Fenomen Mankeni ‘Emily Pellegrini’

Yapay zekanın gücü günden güne artarken şimdilerdeyse gündemde Emily Pellegrini adı verilen sanal manken var.
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Yapay zeka ile meydana getirilen Emily Pellegrini, Instagram sayfasında 215.000 takipçiye sahip.
Yaptığı paylaşımlarıyla insanların gerçeklik algısını sorgulatıyor. 👇
Sanal mankenin takipçileri arasında onun gerçek olduğuna inanlar da var.
Ve onunla görüşmek, evlenmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. 👇
Yapay zekanın en iyi işlerinden olan kurgu mankeni dikkatli incelenmediği müddetçe gerçek insandan ayırmak güç.
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@emilypellegrini adıyla kullandığı Instagram hesabından aktif paylaşım yapan Emily’nin biyografisinde de gerçek insanların belirttiği gibi kendine dair bilgiler yer alıyor. 👇
Anlayacağınız hesap profesyonelce yönetildiği için Emily’nin takipçi sayısı günden güne artmakta.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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