Sosyal Medyanın Yapay Zeka Sayesinde Oluşturulmuş Fenomen Mankeni ‘Emily Pellegrini’

Yaptığı paylaşımlarıyla insanların gerçeklik algısını sorgulatıyor. 👇

Ve onunla görüşmek, evlenmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. 👇

@emilypellegrini adıyla kullandığı Instagram hesabından aktif paylaşım yapan Emily’nin biyografisinde de gerçek insanların belirttiği gibi kendine dair bilgiler yer alıyor. 👇

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