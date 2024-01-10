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Sosyal Medyanın Yapay Zeka Sayesinde Oluşturulmuş Fenomen Mankeni ‘Emily Pellegrini’

Sosyal Medyanın Yapay Zeka Sayesinde Oluşturulmuş Fenomen Mankeni ‘Emily Pellegrini’

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 16:06

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Yapay zekanın gücü günden güne artarken şimdilerdeyse gündemde Emily Pellegrini adı verilen sanal manken var.

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Yapay zeka ile meydana getirilen Emily Pellegrini, Instagram sayfasında 215.000 takipçiye sahip.

Yapay zeka ile meydana getirilen Emily Pellegrini, Instagram sayfasında 215.000 takipçiye sahip.

Yaptığı paylaşımlarıyla insanların gerçeklik algısını sorgulatıyor. 👇

Sanal mankenin takipçileri arasında onun gerçek olduğuna inanlar da var.

Sanal mankenin takipçileri arasında onun gerçek olduğuna inanlar da var.

Ve onunla görüşmek, evlenmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. 👇

Yapay zekanın en iyi işlerinden olan kurgu mankeni dikkatli incelenmediği müddetçe gerçek insandan ayırmak güç.

Yapay zekanın en iyi işlerinden olan kurgu mankeni dikkatli incelenmediği müddetçe gerçek insandan ayırmak güç.
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@emilypellegrini adıyla kullandığı Instagram hesabından aktif paylaşım yapan Emily’nin biyografisinde de gerçek insanların belirttiği gibi kendine dair bilgiler yer alıyor. 👇

Anlayacağınız hesap profesyonelce yönetildiği için Emily’nin takipçi sayısı günden güne artmakta.

Anlayacağınız hesap profesyonelce yönetildiği için Emily’nin takipçi sayısı günden güne artmakta.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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