Gönüllü Olarak Temizlediği Evlerde Büyük Değişim Yaratan Kadın Sizi de Şaşırtacak

Auri Katarina adlı sosyal medya kullanıcısı gönüllü olarak evleri temizleyen bir kadın. Ancak gönüllü olarak temizlediği evler bildiğimiz türden değil. Hepsi yılların kirini, pasını barındırıyor. Auri de bu evleri pirüpak hale getirmekten büyük keyif alıyor.