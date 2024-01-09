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Gönüllü Olarak Temizlediği Evlerde Büyük Değişim Yaratan Kadın Sizi de Şaşırtacak

Gönüllü Olarak Temizlediği Evlerde Büyük Değişim Yaratan Kadın Sizi de Şaşırtacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:02

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Auri Katarina adlı sosyal medya kullanıcısı gönüllü olarak evleri temizleyen bir kadın. Ancak gönüllü olarak temizlediği evler bildiğimiz türden değil. Hepsi yılların kirini, pasını barındırıyor. Auri de bu evleri pirüpak hale getirmekten büyük keyif alıyor.

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Zor durumdaki insanların evlerini temizleyen kadına gelen sık sorulardan biri bu evlerin nasıl bu hale geldiği.

Zor durumdaki insanların evlerini temizleyen kadına gelen sık sorulardan biri bu evlerin nasıl bu hale geldiği.

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Yılların kiri olduğu apaçık ortada olan videolardaki evler aslında kimi ev sahiplerinin psikolojik sorunlarından kimi ev sahiplerinin de artık iş göremeyecek yaşa gelmesinden kaynaklı olarak bu hale geliyor.

Yılların kiri olduğu apaçık ortada olan videolardaki evler aslında kimi ev sahiplerinin psikolojik sorunlarından kimi ev sahiplerinin de artık iş göremeyecek yaşa gelmesinden kaynaklı olarak bu hale geliyor.

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Sosyal medya gibi kanallar arayıcılığıyla Auri’ye ulaşanlar da evlerinin eski hallerine gelmesine oldukça seviniyor.

Sosyal medya gibi kanallar arayıcılığıyla Auri’ye ulaşanlar da evlerinin eski hallerine gelmesine oldukça seviniyor.
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Herkesin yapamayacağını bir işi başaran kadına beğeniler yağarken yorumlar ise hem evlerin nasıl bu hale geldiğini sorgulayanlarla hem de kadını tebrik edenlerle doluyor.

Herkesin yapamayacağını bir işi başaran kadına beğeniler yağarken yorumlar ise hem evlerin nasıl bu hale geldiğini sorgulayanlarla hem de kadını tebrik edenlerle doluyor.

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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

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