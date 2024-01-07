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Şantiyede Çektikleri Videolarla İşlerine Eğlence Katan İnşaat İşçilerine Beğeni Yağıyor

Şantiyede Çektikleri Videolarla İşlerine Eğlence Katan İnşaat İşçilerine Beğeni Yağıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 21:44

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@gkhanaslan adlı Instagram hesabından içerikler üreten sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarına gelin birlikte bakalım.

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Ekip arkadaşlarıyla birlikte dublaj video içerikleri çeken @gkhanaslan paylaştığı her videosuyla izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte dublaj video içerikleri çeken @gkhanaslan paylaştığı her videosuyla izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

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Ekibin birbiriyle olan uyumu, enerjileri videolara ayrı bir hava katıyor. 👇

Ekibin birbiriyle olan uyumu, enerjileri videolara ayrı bir hava katıyor. 👇

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Böylelikle işlerini daha keyifli hale getiren işçilerin videolarına övgüler dolu yorumlar geliyor.

Böylelikle işlerini daha keyifli hale getiren işçilerin videolarına övgüler dolu yorumlar geliyor.
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Videolara kendilerine göre açıklamalar da hazırlayan ekip bu konuda günden güne başarıya ulaşıyor.

Videolara kendilerine göre açıklamalar da hazırlayan ekip bu konuda günden güne başarıya ulaşıyor.

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Mizahi anlayışlarının birbirleriyle uyuşması büyük şans diyelim ve başarılarının devamını dileyelim.

Mizahi anlayışlarının birbirleriyle uyuşması büyük şans diyelim ve başarılarının devamını dileyelim.

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Ekibe gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Ekibe gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

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