TikTok’un Yeni Akımında Sevgilileriyle Buz Patenine Giden İkililer Sizi de Çok Güldürecek

Gün geçmiyor ki TikTok’da yeni bir akım baş göstermesin. Gelin bu akımın birkaç videosuna birlikte bakalım.
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Oğuz Yılmaz’ın meşhur Topal şarkısı eşliğinde buz pateninden anlarını paylaşan çiftler günden güne artıyor.
İkililerin akım sayesinde eğlenceli anılar biriktirdiği bu etkinlik bir de başarabilseler tadından yenmeyecek. 👇
Ancak buz pateni izleyince kolay gibi görünse de aslında hiç de hafife alınmamalı.
Çiftlerimiz de bize bunu kanıtlar nitelikte videolarıyla beğeni topluyor. 👇
Hepsinin hayalinde ‘romantik videolar’ çekmek olsa da şimdilik sonuçlar bu yönde.
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Şarkı seçimlerine gelirsek de Topal bu videolara cuk oturmuş diyebiliriz. 👇
Ancak bu akımın eğlenceli olsa da tehlikeli yanları da var.
Çünkü kimileri düşmemeyi başarsa da kimileri çok sert düşüyor. 👇
Uzun bir süre daha keşfetlerde göreceğimiz bu akıma siz de geç olmadan katılın deriz.
Çünkü yaşananlar sizleri de izleyicileri de keyifle kahkahaya boğuyor. 👇
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