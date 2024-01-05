TikTok’un Yeni Akımında Sevgilileriyle Buz Patenine Giden İkililer Sizi de Çok Güldürecek

1 İkililerin akım sayesinde eğlenceli anılar biriktirdiği bu etkinlik bir de başarabilseler tadından yenmeyecek. 👇

2 Çiftlerimiz de bize bunu kanıtlar nitelikte videolarıyla beğeni topluyor. 👇

3 Şarkı seçimlerine gelirsek de Topal bu videolara cuk oturmuş diyebiliriz. 👇

4 Çünkü kimileri düşmemeyi başarsa da kimileri çok sert düşüyor. 👇