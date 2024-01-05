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Makyaj Videoları Çekerek Geleceğin Influencerı Olmaya Aday Olan Tatlı Kıza Bayılacaksınız

Makyaj Videoları Çekerek Geleceğin Influencerı Olmaya Aday Olan Tatlı Kıza Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 15:53

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@pantarmano adlı TikTok hesabından yeğeni Naz’ın videolarını paylaşan kadın sayesinde TikTok’un en tatlı yüzlerinden biri olan Naz izleyenlerin dişlerini kamaştırıyor.

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Halasından gördükleri ve öğrendikleriyle makyaj yapan ve bu anları kaydeden Naz bu konuda çok bilgili.

Halasından gördükleri ve öğrendikleriyle makyaj yapan ve bu anları kaydeden Naz bu konuda çok bilgili.

Kontüründen, rujuna, allığına kadar her şeyi biliyor. 👇

Asıl olay ise onun makyaj yaparkenki tatlı halleri.

Asıl olay ise onun makyaj yaparkenki tatlı halleri.

Konuşurken dikkatinin dağılıp bir anda şarkı söylemeleri. 👇

Takıldığı anlarda da halasına sorarak unuttuklarını tekrar hatırlıyor.

Takıldığı anlarda da halasına sorarak unuttuklarını tekrar hatırlıyor.
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Adeta Influencer edasıyla herkesi kendine hayran bırakan Naz’ın cilvelerine dayanmak çok zor. 👇

Videolara beğeni yağmuru yağarken yorumlar ise minik kızın tatlılığına dayanamayanlarla doluyor.

Videolara beğeni yağmuru yağarken yorumlar ise minik kızın tatlılığına dayanamayanlarla doluyor.

Eminiz ki sizi de etkisi altına alan tatlı kıza maşallah demeyi unutmayın. 🧿👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

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