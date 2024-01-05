Makyaj Videoları Çekerek Geleceğin Influencerı Olmaya Aday Olan Tatlı Kıza Bayılacaksınız

@pantarmano adlı TikTok hesabından yeğeni Naz’ın videolarını paylaşan kadın sayesinde TikTok’un en tatlı yüzlerinden biri olan Naz izleyenlerin dişlerini kamaştırıyor.
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Halasından gördükleri ve öğrendikleriyle makyaj yapan ve bu anları kaydeden Naz bu konuda çok bilgili.
Kontüründen, rujuna, allığına kadar her şeyi biliyor. 👇
Asıl olay ise onun makyaj yaparkenki tatlı halleri.
Konuşurken dikkatinin dağılıp bir anda şarkı söylemeleri. 👇
Takıldığı anlarda da halasına sorarak unuttuklarını tekrar hatırlıyor.
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Adeta Influencer edasıyla herkesi kendine hayran bırakan Naz’ın cilvelerine dayanmak çok zor. 👇
Videolara beğeni yağmuru yağarken yorumlar ise minik kızın tatlılığına dayanamayanlarla doluyor.
Eminiz ki sizi de etkisi altına alan tatlı kıza maşallah demeyi unutmayın. 🧿👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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