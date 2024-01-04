Görüş Bildir
Haberler
Video
Pavyon Çalışanı Verdiği Röportajda “Ekonomi Mis Gibi” Demesiyle Sosyal Medyada Tepki Topladı

Pavyon Çalışanı Verdiği Röportajda “Ekonomi Mis Gibi” Demesiyle Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 00:32

İçerik Devam Ediyor

Ülke gündemini konu edinerek halkın sorunlarını ve düşüncelerini duyabilmek adına röportaj yapan Sokaktan Al Haberi’nin mikrofonlarına konuşan Burcu isimli kadın dedikleriyle gündem oldu.

Kaynak: Sokaktan Al Haberi

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pavyon çalışanı olan kadın mesleğinden memnun olduğunu, çok para kazandığını ve bu sebeple de ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.

Pavyon çalışanı olan kadın mesleğinden memnun olduğunu, çok para kazandığını ve bu sebeple de ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.

Ancak röportajı verirkenki üslubu ve argo konuşması tepki çekti.

Ancak röportajı verirkenki üslubu ve argo konuşması tepki çekti.

“Pavyonda hayat var” diyen kadın, onun için gelenlerin tarlasını sattığını dile getirirken kendisinin de müşterilerine “kitlediğini” söyledi.

“Pavyonda hayat var” diyen kadın, onun için gelenlerin tarlasını sattığını dile getirirken kendisinin de müşterilerine “kitlediğini” söyledi.

Sözlerine “Akıllı olacaksın bu devirde”yi de ekleyen kadın konu ekonomiye gelince “Ekonomi mis gibi, bal dök yala, yeme de yanında yat” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “Akıllı olacaksın bu devirde”yi de ekleyen kadın konu ekonomiye gelince “Ekonomi mis gibi, bal dök yala, yeme de yanında yat” ifadelerini kullandı.

İşte tüm detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?