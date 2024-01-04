Pavyon Çalışanı Verdiği Röportajda “Ekonomi Mis Gibi” Demesiyle Sosyal Medyada Tepki Topladı

Ülke gündemini konu edinerek halkın sorunlarını ve düşüncelerini duyabilmek adına röportaj yapan Sokaktan Al Haberi’nin mikrofonlarına konuşan Burcu isimli kadın dedikleriyle gündem oldu.
Kaynak: Sokaktan Al Haberi
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Pavyon çalışanı olan kadın mesleğinden memnun olduğunu, çok para kazandığını ve bu sebeple de ekonominin iyi olduğunu dile getirdi.
Ancak röportajı verirkenki üslubu ve argo konuşması tepki çekti.
“Pavyonda hayat var” diyen kadın, onun için gelenlerin tarlasını sattığını dile getirirken kendisinin de müşterilerine “kitlediğini” söyledi.
Sözlerine “Akıllı olacaksın bu devirde”yi de ekleyen kadın konu ekonomiye gelince “Ekonomi mis gibi, bal dök yala, yeme de yanında yat” ifadelerini kullandı.
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇
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