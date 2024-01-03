Bir Kadının Kol Kıllarını Almamasını Eleştiren Adama Sosyal Medyadan Tepki Geldi

@ildeatik adlı Instagram hesabından yemek yaptığı anları paylaşan genç kadın muhtemelen böyle bir konudan dolayı eleştiri alacağını tahmin etmiyordu.
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Genç kadının yemek videosunu alıntılayan bir kişi Twitter hesabında o anları “şu kollara bak” diyerek paylaştı.
Adamın bu yorumu üzerineyse sosyal medya halkı açtı ağzını yumdu gözünü.
Herkes eleştirmeden önce kendine bakması gerektiğine dair yorumlar yaptı.
İşte ilgili video 👇
Gelen tepkiler ise bu şekildeydi 👇
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