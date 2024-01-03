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Bir Kadının Kol Kıllarını Almamasını Eleştiren Adama Sosyal Medyadan Tepki Geldi

Bir Kadının Kol Kıllarını Almamasını Eleştiren Adama Sosyal Medyadan Tepki Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 20:14

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@ildeatik adlı Instagram hesabından yemek yaptığı anları paylaşan genç kadın muhtemelen böyle bir konudan dolayı eleştiri alacağını tahmin etmiyordu.

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Genç kadının yemek videosunu alıntılayan bir kişi Twitter hesabında o anları “şu kollara bak” diyerek paylaştı.

Genç kadının yemek videosunu alıntılayan bir kişi Twitter hesabında o anları “şu kollara bak” diyerek paylaştı.
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Adamın bu yorumu üzerineyse sosyal medya halkı açtı ağzını yumdu gözünü.

Adamın bu yorumu üzerineyse sosyal medya halkı açtı ağzını yumdu gözünü.

Herkes eleştirmeden önce kendine bakması gerektiğine dair yorumlar yaptı.

Herkes eleştirmeden önce kendine bakması gerektiğine dair yorumlar yaptı.

İşte ilgili video 👇

Gelen tepkiler ise bu şekildeydi 👇

Gelen tepkiler ise bu şekildeydi 👇
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