Kız Arkadaşına Sürpriz Yapmak İsteyen Genç Adam Aldığı Tepkiyle Hüsrana Uğradı

Kız arkadaşına çiçek alıp ona sürpriz yapmak isteyen gencin verdiği emeğe karşılık olarak verilen tepki sosyal medyada gündem oldu, gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ortak arkadaşlarıyla planı hazırlayan gencin süprizi için genç kadının fotoğrafı çekiliyor gibi yapılarak video kaydı başlatıldı.
Genç adam elinde çiçeğiyle kız arkadaşının arkasından gelerek kadraja dahil oldu.
Kız arkadaşının ise onu görünce herhangi bir tepki vermemesi şaşkınlık yarattı.
İzleyiciler de bunun şok olmaktan ziyade başka sebepler barındırdığına dair çokça yorum yaptı.
İşte detaylar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu👇
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Buna rağmen kızın peşinde koşacaktır... Çünkü böyledir...
kız bunu terkeder...
insan bi kalkar sarılır be bu kadar mı duygusuzsun yazık çocuğa inşallah karşısına onu seven değer veren biri çıkar