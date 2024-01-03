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Pazar Olduğunu Duyunca Hemen Gidip Kız Arkadaşı İçin Alışveriş Yapan Adama Beğeni Yağdı

Pazar Olduğunu Duyunca Hemen Gidip Kız Arkadaşı İçin Alışveriş Yapan Adama Beğeni Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 13:13

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“Pazar olduğunu duyunca gitmiş bana bir şeyler almış” notuyla erkek arkadaşının aldığı hediyeleri paylaşan kadının videosu gündem oldu.

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Poşet dolusu kıyafetle kız arkadaşının kapısına giden adam şüphesiz kız arkadaşına en özel anlardan birini yaşattı.

Poşet dolusu kıyafetle kız arkadaşının kapısına giden adam şüphesiz kız arkadaşına en özel anlardan birini yaşattı.

Pazarı görünce kız arkadaşının beğeneceği kıyafetleri almasındaki incelik sadece kız arkadaşını değil izleyenleri de mest etti.

Pazarı görünce kız arkadaşının beğeneceği kıyafetleri almasındaki incelik sadece kız arkadaşını değil izleyenleri de mest etti.

Hediyeleri gösterirken kız arkadaşının gözlerinin içine bakan adama beğeni ve yorum yağmuru gelirken kadının da ne kadar şanslı olduğu konuşuldu.

Hediyeleri gösterirken kız arkadaşının gözlerinin içine bakan adama beğeni ve yorum yağmuru gelirken kadının da ne kadar şanslı olduğu konuşuldu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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