Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesini Karşılaştıran İkilinin İçeriklerine Bayılacaksınız

@imgoshka adlı TikTok hesaplarından kelimelerin Azericedeki ve Türkçedeki karşılıklarını kıyaslayan çiftin her yeni paylaşımı beğeniyle karşılanıyor. Gelin birlikte detaylara bakalım.
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Azeriler için Türkçe, Türkler için de Azerice zaman zaman çok anlaşılır olsa da bazı kelimeler benzerlik taşımayabiliyor.
Sosyal medya hesaplarından çeviriyi keyifli bir hale getiren ikili de bu içerikleriyle oldukça seviliyor. 👇
Birbirimizi ne kadar anlıyor olsak da aslında birçok kelimede iki kardeş dilin ayrıştığını gösteren ikilinin içerikleri oldukça kayda değer.
Seyir keyfi de yüksek olan videoların sizi de tebessüm ettireceğine eminiz. 👇
İzlerken kendinizi “Aslında anlıyorum ama anlamıyorum da” derken bulabilirsiniz.
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İyi seyirler 👇
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