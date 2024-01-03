Görüş Bildir
Haberler
Video
Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesini Karşılaştıran İkilinin İçeriklerine Bayılacaksınız

Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesini Karşılaştıran İkilinin İçeriklerine Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 11:49

İçerik Devam Ediyor

@imgoshka adlı TikTok hesaplarından kelimelerin Azericedeki ve Türkçedeki karşılıklarını kıyaslayan çiftin her yeni paylaşımı beğeniyle karşılanıyor. Gelin birlikte detaylara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Azeriler için Türkçe, Türkler için de Azerice zaman zaman çok anlaşılır olsa da bazı kelimeler benzerlik taşımayabiliyor.

Azeriler için Türkçe, Türkler için de Azerice zaman zaman çok anlaşılır olsa da bazı kelimeler benzerlik taşımayabiliyor.

Sosyal medya hesaplarından çeviriyi keyifli bir hale getiren ikili de bu içerikleriyle oldukça seviliyor. 👇

Birbirimizi ne kadar anlıyor olsak da aslında birçok kelimede iki kardeş dilin ayrıştığını gösteren ikilinin içerikleri oldukça kayda değer.

Birbirimizi ne kadar anlıyor olsak da aslında birçok kelimede iki kardeş dilin ayrıştığını gösteren ikilinin içerikleri oldukça kayda değer.

Seyir keyfi de yüksek olan videoların sizi de tebessüm ettireceğine eminiz. 👇

İzlerken kendinizi “Aslında anlıyorum ama anlamıyorum da” derken bulabilirsiniz.

İzlerken kendinizi “Aslında anlıyorum ama anlamıyorum da” derken bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İyi seyirler 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?