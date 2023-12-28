Yaptığı Kombinlerle ve Mizacıyla Dikkat Çeken Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Instagram hesabı üzerinden mesleğine dair sorulan sorulara yanıt veren Av. Erkan Yalçın aynı zamanda pozitif enerjisiyle de dikkatleri topluyor.
Güler yüzlü paylaşımlarıyla kendini sevdiren Av. Erkan Yalçın’a beğeni yağmuru yağıyor.
Bunların yanı sıra tarzıyla da ön plana çıkan Av. Erkan Yalçın’ın canlı renklerle yaptığı kombinleri de konuşuluyor.
İşte meşhur avukatın birkaç paylaşımı 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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Mahkemede,hakim buna gülmekten karar da veremez.
Aşko Kuşko Hukuk Bürosu
✨🦄🌈Gökkuşağı hukuk bürosu 🌈🦄✨