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Yaptığı Kombinlerle ve Mizacıyla Dikkat Çeken Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaptığı Kombinlerle ve Mizacıyla Dikkat Çeken Avukat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 21:43

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarında kendine gösterdiği özeniyle konuşulan Avukat Erkan Yalçın Twitter’da paylaşılmasıyla birlikte ilgi çekmeye başladı.

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Instagram hesabı üzerinden mesleğine dair sorulan sorulara yanıt veren Av. Erkan Yalçın aynı zamanda pozitif enerjisiyle de dikkatleri topluyor.

Instagram hesabı üzerinden mesleğine dair sorulan sorulara yanıt veren Av. Erkan Yalçın aynı zamanda pozitif enerjisiyle de dikkatleri topluyor.

Güler yüzlü paylaşımlarıyla kendini sevdiren Av. Erkan Yalçın’a beğeni yağmuru yağıyor.

Güler yüzlü paylaşımlarıyla kendini sevdiren Av. Erkan Yalçın’a beğeni yağmuru yağıyor.

Bunların yanı sıra tarzıyla da ön plana çıkan Av. Erkan Yalçın’ın canlı renklerle yaptığı kombinleri de konuşuluyor.

Bunların yanı sıra tarzıyla da ön plana çıkan Av. Erkan Yalçın’ın canlı renklerle yaptığı kombinleri de konuşuluyor.

İşte meşhur avukatın birkaç paylaşımı 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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M.H.

Mahkemede,hakim buna gülmekten karar da veremez.

Aksi İstikamet

Aşko Kuşko Hukuk Bürosu

barbie669

✨🦄🌈Gökkuşağı hukuk bürosu 🌈🦄✨