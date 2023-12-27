Son Zamanların Komedi Denince Akla Gelen İsmi Yunus Yılmaz’ın Enlerini Sizler İçin Derledik

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Sahip olduğu gözlem gücü ve beraberinde yaptığı durum tespitleriyle bize gerçek hayattan kesitler sunan Yunus Yılmaz doğallığıyla güldürmeyi başarıyor.
Sevilen videolarından yalnızca biri olan bu videoda da gerçek hayatı olduğuyla sunabilmesi onu izleyicilere sevdiriyor.👇
E tabii arada bir mizah seviyesini arttırarak yarattığı personaları da oluyor ve bunlar da izlerken çokça keyif veriyor 👇
Hayran kitlesinin büyümeye başlaması ve talep görmesiyle birlikte başarılı komedyen artık stand up da yapıyor.
Ancak stand up gösterilerine gidemeyenler için bir süre daha bu videoları da güldürmeye yeter diyebiliriz 👇
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Başarılı içerik üreticisi sosyal medyada viral olan konuları da kaçırmıyor ve hemen komediye döküyor.
Mesela keşfetlerinizde sık sık bu tarz fizyoterapistleri görmüşsünüzdür. Bir de Yunus Yılmaz yorumuyla yeniden izleyelim 👇
Anlayacağınız bir süre ismi sohbetlerden eksik olmayacak olan Yunus Yılmaz keşfetinizde yer alan her videosuyla sizi güldürecek 👇
Son olarak ise başarılarının devamını dileyip herkesin favorilerinden olan bir de bu videosuna bakalım. 👇
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