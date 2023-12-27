Son Zamanların Komedi Denince Akla Gelen İsmi Yunus Yılmaz’ın Enlerini Sizler İçin Derledik

1 Sevilen videolarından yalnızca biri olan bu videoda da gerçek hayatı olduğuyla sunabilmesi onu izleyicilere sevdiriyor.👇

2 E tabii arada bir mizah seviyesini arttırarak yarattığı personaları da oluyor ve bunlar da izlerken çokça keyif veriyor 👇

3 Ancak stand up gösterilerine gidemeyenler için bir süre daha bu videoları da güldürmeye yeter diyebiliriz 👇

4 Mesela keşfetlerinizde sık sık bu tarz fizyoterapistleri görmüşsünüzdür. Bir de Yunus Yılmaz yorumuyla yeniden izleyelim 👇

5 Anlayacağınız bir süre ismi sohbetlerden eksik olmayacak olan Yunus Yılmaz keşfetinizde yer alan her videosuyla sizi güldürecek 👇