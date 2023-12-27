Suç Örgütlerinden Ele Geçirilen Araçlar Emniyetin Kullanmaya Başlamasıyla Vatandaştan İlgi Gördü

Organize suç örgütlerine karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonda 23 lüks araç ele geçirilmiş ve geçtiğimiz günlerde emniyetin hizmetine verilmişti.
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Araçların emniyete verildiği haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Bakan Yerlikaya o anları “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.” şeklinde dile getirmişti.
Sözlerine “Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!” cümlesini de ekleyen Bakan Yerlikaya vatandaşlarda meraka sebep olmuştu.
Bu karar ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri yaptığı video editleriyle durumu desteklerken kimileri de desteklemediğini yorumlarda dile getirdi.
İşte o videolar 👇
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Videolara gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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