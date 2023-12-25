‘Ördeklerin Göçü’ Adlı Animasyon Filminin Karakterlerini Seslendiren Yetenekli Kadın Beğeni Topladı

@haticeasan adlı Instagram hesabından animasyonların bazı kesitlerini seslendirdiği anları paylaşan bir kullanıcı bu sefer de 19 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘Ördeklerin Göçü’ adlı animasyondan iki karakteri seslendirdi.
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Sevilen ve eğlenceli mesleklerden görülen seslendirme sanatçılığı ne kadar keyifli görünse de bir o kadar da emek gerektiriyor diyebiliriz.
Henüz yeni başlayan Hatice Asan da ilk denemelerinden olsa da seslendirme konusundaki başarısıyla takdire şayan.
Filmdeki hem anneyi hem de çocuğu seslendirmeyi deneyen yetenekli kadının videolarını izlemek de keyif verici.
Önce aslı ile birlikte işte o kesitler 👇
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