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Kansere Yakalanan Bir Kediyi Sahiplenerek Ona Tüm İmkanlarını Sunan Kadın Sevginin Gücünü Kanıtladı

Kansere Yakalanan Bir Kediyi Sahiplenerek Ona Tüm İmkanlarını Sunan Kadın Sevginin Gücünü Kanıtladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:05

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Veteriner hekimler tarafından 6 ay ömrü kaldığı söylenen ve kanserle mücadele eden bir kediyi sahiplenen kadın bu süreçte yaşananları bir bir kaydetti.

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Sevimli kedinin bu halde bir daha sokağa dönmesine içi el vermediği için onunla yeni bir hayat kuran kadın asla pes etmedi.

Sevimli kedinin bu halde bir daha sokağa dönmesine içi el vermediği için onunla yeni bir hayat kuran kadın asla pes etmedi.

Her gün kedinin ona alışabilmesi için sabırla hareket etti ve onun güvenini kazandı.

Her gün kedinin ona alışabilmesi için sabırla hareket etti ve onun güvenini kazandı.

Tüm bu sancılı sürecin ardından ise mucize gerçekleşti ve sevimli kedi iyileşti. İkili artık çok daha güzel günler yaşıyor.

Tüm bu sancılı sürecin ardından ise mucize gerçekleşti ve sevimli kedi iyileşti. İkili artık çok daha güzel günler yaşıyor.

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