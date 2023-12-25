Kansere Yakalanan Bir Kediyi Sahiplenerek Ona Tüm İmkanlarını Sunan Kadın Sevginin Gücünü Kanıtladı

Veteriner hekimler tarafından 6 ay ömrü kaldığı söylenen ve kanserle mücadele eden bir kediyi sahiplenen kadın bu süreçte yaşananları bir bir kaydetti.
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Sevimli kedinin bu halde bir daha sokağa dönmesine içi el vermediği için onunla yeni bir hayat kuran kadın asla pes etmedi.
Her gün kedinin ona alışabilmesi için sabırla hareket etti ve onun güvenini kazandı.
Tüm bu sancılı sürecin ardından ise mucize gerçekleşti ve sevimli kedi iyileşti. İkili artık çok daha güzel günler yaşıyor.
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