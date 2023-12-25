Minik Dostları Üşümesin Diye Leğenden Kedi Evi Yapan Çocukların Size Önemli Bir Mesajı Var

Havalar soğumaya başlayınca sokakta yaşayan minik dostlarımız için hayat daha da zorlaşıyor. Bu zorluklara birlikte göğüs gerebilmek için sizlerin de elinden geleni yapması çok önemli. Bu konuyla ilgili bir okulda çekilen video da oldukça güzel mesajlar içeriyor, gelin detayları birlikte öğrenelim.