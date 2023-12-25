Minik Dostları Üşümesin Diye Leğenden Kedi Evi Yapan Çocukların Size Önemli Bir Mesajı Var

Havalar soğumaya başlayınca sokakta yaşayan minik dostlarımız için hayat daha da zorlaşıyor. Bu zorluklara birlikte göğüs gerebilmek için sizlerin de elinden geleni yapması çok önemli. Bu konuyla ilgili bir okulda çekilen video da oldukça güzel mesajlar içeriyor, gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Öğrencilerin bir araya gelerek leğenden kedi evi yaptıkları videoyu öğretmenlerinin adım adım kaydetmesi üzerine bu paha biçilemez anlar ortaya çıktı.
Çocukların hep birlikte kedi evini yapabilmek için çaba göstermesi takdir edilesiydi.
Hem sosyal mesaj verip hem de düşük maliyetle kedi evi nasıl yapılır sorusuna yanıt veren çocuklar izleyenlere örnek oldu.
Hepimizin kulağına küpe olması gereken mesajları ise dileriz ki güzel farkındalıklar yaratır.
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İki leğenle kedi yuvası yapmayı nerden öğrendiniz, nasıl akıl ettiniz helal olsun size 🌹