Erken Yaşta Anne Baba Olan Gençlere Anlam Veremeyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü: “Biz Çocuk Yapamıyoruz”

@ayberk10irem adlı TikTok profillerinden ilişkilerine dair sık sık eleştiri alan ikili çocuk beklediğini açıklayınca bir sosyal medya kullanıcısı bu konu hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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İkili erken yaşta tanışıp kısa süre sonra da aileleri desteklemediği için evlendiklerini sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.
Bu yaşta evlenmiş olmalarına ise neredeyse her videolarında tepki gelirken onlar bu durumdan memnun olduklarını ve kendi hayatları olduğunu sık sık dile getiriyorlar.
Geçtiğimiz günlerde ise ikili bebek beklediklerine dair bir video yayınlayınca paylaşımları viral oldu.
@hacertufekcioglu adlı bir sosyal medya kullanıcısı da videoyu alıntılayıp düşüncelerini dile getirdiği bir video yayınladı.
Öncelikle videodaki kişileri yargılamadığını söyleyen kullanıcı eşinin 28 kendisinin de 27 yaşında olduğunu ve asgari ücretin üzerinde maaşlar aldıklarını söyledi fakat buna rağmen çocuk yapamadıklarını anlattı.
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Nedenini ise çocukları dünyaya gelmeden ‘ev ve araba alıp ardından da borçları bitirelim ki çocuğumuz doğduğunda rahat rahat büyütebilelim’ şeklinde açıkladı.
“Çocuğumuza yetebilelim diye ödümüz kopuyor bizim, ama ben TikTok’a bir giriyorum herkes hamile.” diyen kadına ise kimi izleyiciler hak verirken kimisi de abarttığını düşündüklerini dile getirdi.
Önce ikilinin daha önce aldıkları eleştirilere verdiği yanıt ardındansa ilgili video için 👇
Kadının verdiği tepkiye dair yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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