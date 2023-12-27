Erken Yaşta Anne Baba Olan Gençlere Anlam Veremeyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü: “Biz Çocuk Yapamıyoruz”

'Milyoner Bir Erkekle Birlikte Olmanın En Zor Yanları'nı Açıklayan Kadın: 'Kadınlar Sevgilimi İstiyorlar'

Karısına Olan Aşkını Anlatan Dede: 'Evde Dursan Görürsün Sen Marifetlerini, Ne Marifetleri Var'