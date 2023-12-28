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Alper Rende ve Betül Çakmak’ın Açıklamaları ‘Uzun İlişkisi Bitenler Geçmişi Unutabilir mi’ Tartışması Yarattı

Alper Rende ve Betül Çakmak’ın Açıklamaları ‘Uzun İlişkisi Bitenler Geçmişi Unutabilir mi’ Tartışması Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 20:11

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Sosyal medyanın eski isimlerinden olan Alper Rende tanındığı günden itibaren sevgilisi Betül Çakmak ile anılıyordu. 2021 yılında 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin ayrılığı ise sevenlerini oldukça etkilemişti.

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Geçtiğimiz günlerde ise yeniden birliktelik kararı alan ikili bu haberi sevenlerine Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyurdular.

Geçtiğimiz günlerde ise yeniden birliktelik kararı alan ikili bu haberi sevenlerine Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyurdular.

Ardından ise merak edilen soruları yanıtladıkları bir video çekmeye karar verdiler.

Ardından ise merak edilen soruları yanıtladıkları bir video çekmeye karar verdiler.

İkiliye gelen sorular arasında ise “Alper abi Survivor’da hiç Betül’ü düşündün mü?” şeklinde bir soru yer alıyordu.

İkiliye gelen sorular arasında ise “Alper abi Survivor’da hiç Betül’ü düşündün mü?” şeklinde bir soru yer alıyordu.

Ayrılık süreçlerinde de birbirlerini hatırladıkları birçok an olduğunu dile getiren ikilinin açıklamasını bir kullanıcının ‘uzun ilişkiden çıkan birisiyle sevgili olunmaz’ tarzında yorumlaması üzerineyse sosyal medya ikiye bölündü.

Ayrılık süreçlerinde de birbirlerini hatırladıkları birçok an olduğunu dile getiren ikilinin açıklamasını bir kullanıcının ‘uzun ilişkiden çıkan birisiyle sevgili olunmaz’ tarzında yorumlaması üzerineyse sosyal medya ikiye bölündü.

İşte videonun detayları 👇

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Kimileri bu düşünce tarzını desteklemezken kimileriyse olmayacağını savunuyordu. 👇

Kimileri bu düşünce tarzını desteklemezken kimileriyse olmayacağını savunuyordu. 👇
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Asıl meselenin ise ‘yarım kalmışlık’ hissiyatı olduğuna dair de birçok yorum geldi. 👇

Asıl meselenin ise ‘yarım kalmışlık’ hissiyatı olduğuna dair de birçok yorum geldi. 👇
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