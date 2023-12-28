Alper Rende ve Betül Çakmak’ın Açıklamaları ‘Uzun İlişkisi Bitenler Geçmişi Unutabilir mi’ Tartışması Yarattı

Sosyal medyanın eski isimlerinden olan Alper Rende tanındığı günden itibaren sevgilisi Betül Çakmak ile anılıyordu. 2021 yılında 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin ayrılığı ise sevenlerini oldukça etkilemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde ise yeniden birliktelik kararı alan ikili bu haberi sevenlerine Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyurdular.
Ardından ise merak edilen soruları yanıtladıkları bir video çekmeye karar verdiler.
İkiliye gelen sorular arasında ise “Alper abi Survivor’da hiç Betül’ü düşündün mü?” şeklinde bir soru yer alıyordu.
Ayrılık süreçlerinde de birbirlerini hatırladıkları birçok an olduğunu dile getiren ikilinin açıklamasını bir kullanıcının ‘uzun ilişkiden çıkan birisiyle sevgili olunmaz’ tarzında yorumlaması üzerineyse sosyal medya ikiye bölündü.
İşte videonun detayları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimileri bu düşünce tarzını desteklemezken kimileriyse olmayacağını savunuyordu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Asıl meselenin ise ‘yarım kalmışlık’ hissiyatı olduğuna dair de birçok yorum geldi. 👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda