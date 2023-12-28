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Minik Dostuna Olan Sevgisi ve Korumacılığıyla Kendine Hayran Bırakan Köpeğe Kalbiniz Eriyecek

Minik Dostuna Olan Sevgisi ve Korumacılığıyla Kendine Hayran Bırakan Köpeğe Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 22:40

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Evcil hayvan sahibi olanlar bilir ki aileye katılan yeni üyeler onlara her zaman heyecan verir. En güzeliyse onların birbirlerine olan alışma süreçlerine ve kurdukları sevgi bağına şahit olmaktır.

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Bu duruma en güzel örneklerden biri ise TikTok’ta yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan @massi_e_mino adlı hesap.

Bu duruma en güzel örneklerden biri ise TikTok’ta yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan @massi_e_mino adlı hesap.

Kurdukları güzel bağ ile kendilerine imrendiren aile her videosuyla tebessüm ettiriyor. 👇

Mino isimli sevimli köpeğin en yakın arkadaşının dünyaya gelmesiyle birlikte ise hayatları çok daha tatlı bir hal alıyor.

Mino isimli sevimli köpeğin en yakın arkadaşının dünyaya gelmesiyle birlikte ise hayatları çok daha tatlı bir hal alıyor.

Sevgi dolu Mino minik dostunun yanından asla ayrılmıyor. 👇

Ailenin neşe kaynağı haline gelen ikili her haliyle insanın içini ısıtıyor.

Ailenin neşe kaynağı haline gelen ikili her haliyle insanın içini ısıtıyor.
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Asıl olarak ise Mino biricik dostuna olan korumacı tavrıyla dikkat çekiyor.

Asıl olarak ise Mino biricik dostuna olan korumacı tavrıyla dikkat çekiyor.

İkiliye sevgilerinin günbegün arttığı neşenin eksik olmadığı günler diliyoruz. 👇

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