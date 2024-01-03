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Yılbaşı Gecesi Ayakkabı Kutusuyla Sürpriz Evlilik Teklifi Alan Kadının O Anları Herkese Tebessüm Ettirdi

Yılbaşı Gecesi Ayakkabı Kutusuyla Sürpriz Evlilik Teklifi Alan Kadının O Anları Herkese Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 12:24

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Yılbaşı günü arkadaşlarla bir araya gelinen bir gecede yalnızca yeni yıl hediyesini açtığını düşünen kadın 2023’ün en güzel hediyesini aldı. Gelin detaylar birlikte bakalım.

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Erkek arkadaşının ona ayakkabı aldığını sanarak kutuyu açan kadın başka bir hediye paketiyle karşılaştı.

Erkek arkadaşının ona ayakkabı aldığını sanarak kutuyu açan kadın başka bir hediye paketiyle karşılaştı.

O paketi açınca da yüzük kutusunu gören kadının şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

O paketi açınca da yüzük kutusunu gören kadının şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

Erkek arkadaşı ona evlilik teklifi ederken dostlarının da bir yandan şarkı söylemesiyle birlikte iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Erkek arkadaşı ona evlilik teklifi ederken dostlarının da bir yandan şarkı söylemesiyle birlikte iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

İşte o tatlı anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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