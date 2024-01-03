Yılbaşı Gecesi Ayakkabı Kutusuyla Sürpriz Evlilik Teklifi Alan Kadının O Anları Herkese Tebessüm Ettirdi

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Erkek arkadaşının ona ayakkabı aldığını sanarak kutuyu açan kadın başka bir hediye paketiyle karşılaştı.
O paketi açınca da yüzük kutusunu gören kadının şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.
Erkek arkadaşı ona evlilik teklifi ederken dostlarının da bir yandan şarkı söylemesiyle birlikte iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
İşte o tatlı anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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