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İsimlerinin Baş Harflerinden İlham Alarak Kostüm Seçen Arkadaş Grubunun Partisine Bayılacaksınız

İsimlerinin Baş Harflerinden İlham Alarak Kostüm Seçen Arkadaş Grubunun Partisine Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:21

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Yaratıcılıklarını konuşturarak sıradan bir parti yerine kostüm partisi yapan ekibin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Partinin konsepti herkesin adının baş harfine göre seçtiği bir şey ya da bir kişi olmaktı.

Partinin konsepti herkesin adının baş harfine göre seçtiği bir şey ya da bir kişi olmaktı.

Hal böyle olunca yaratıcılık sınırlarını zorlayan arkadaş grubunun partisinden anlara beğeni yağmuru geldi.

Hal böyle olunca yaratıcılık sınırlarını zorlayan arkadaş grubunun partisinden anlara beğeni yağmuru geldi.

Kimisi ünlüleri canlandırırken kimisi çizgi film karakteri kimisi de hayvanı canlandırmayı seçti.

Kimisi ünlüleri canlandırırken kimisi çizgi film karakteri kimisi de hayvanı canlandırmayı seçti.

Ekibin bir arada olduğu o ikonik anlar şekildeydi 👇

Ekibin bir arada olduğu o ikonik anlar şekildeydi 👇

İşte detaylar 👇

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İzleyiciler ise genel olarak nasıl bu kadar kalabalık bir grup olduklarını konuştu👇

İzleyiciler ise genel olarak nasıl bu kadar kalabalık bir grup olduklarını konuştu👇

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