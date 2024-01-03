İsimlerinin Baş Harflerinden İlham Alarak Kostüm Seçen Arkadaş Grubunun Partisine Bayılacaksınız

Yaratıcılıklarını konuşturarak sıradan bir parti yerine kostüm partisi yapan ekibin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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Partinin konsepti herkesin adının baş harfine göre seçtiği bir şey ya da bir kişi olmaktı.
Hal böyle olunca yaratıcılık sınırlarını zorlayan arkadaş grubunun partisinden anlara beğeni yağmuru geldi.
Kimisi ünlüleri canlandırırken kimisi çizgi film karakteri kimisi de hayvanı canlandırmayı seçti.
Ekibin bir arada olduğu o ikonik anlar şekildeydi 👇
İşte detaylar 👇
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İzleyiciler ise genel olarak nasıl bu kadar kalabalık bir grup olduklarını konuştu👇
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