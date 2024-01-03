Uçak Yolculuğunda Hafıza Kaybı Yaşayan Alzheimer Hastası Eşi ve Yolcuların Şarkı Söylemesiyle Sakinleşti

Daha önce bir alzheimer hastasının atak geçirdiği ana şahit olduysanız ne kadar zor bir süreç olsa da o anlarda karşı taraf olarak sakin kalmanız gerektiğini bilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uçak yolculuğu esnasında eşi yanında yokken hafızasını kaybeden adamın yaşadıkları da bu ana güzel bir örnek.
Çünkü adamın eşi bu zorlu anlarda tüm sakinliğiyle ve özellikle de merhamet dolu sevgisiyle eşinin de sakinleşmesini sağlıyor.
Kadının yolculardan şarkı söylemesini istemesi üzerine hep bir ağızdan şarkı söyleniyor ve adam sakinleşerek eşine sarılıyor.
İşte sizlere de tebessüm ettirecek o duygu dolu anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda