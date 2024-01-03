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Uçak Yolculuğunda Hafıza Kaybı Yaşayan Alzheimer Hastası Eşi ve Yolcuların Şarkı Söylemesiyle Sakinleşti

Uçak Yolculuğunda Hafıza Kaybı Yaşayan Alzheimer Hastası Eşi ve Yolcuların Şarkı Söylemesiyle Sakinleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 13:59

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Daha önce bir alzheimer hastasının atak geçirdiği ana şahit olduysanız ne kadar zor bir süreç olsa da o anlarda karşı taraf olarak sakin kalmanız gerektiğini bilirsiniz.

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Uçak yolculuğu esnasında eşi yanında yokken hafızasını kaybeden adamın yaşadıkları da bu ana güzel bir örnek.

Uçak yolculuğu esnasında eşi yanında yokken hafızasını kaybeden adamın yaşadıkları da bu ana güzel bir örnek.

Çünkü adamın eşi bu zorlu anlarda tüm sakinliğiyle ve özellikle de merhamet dolu sevgisiyle eşinin de sakinleşmesini sağlıyor.

Çünkü adamın eşi bu zorlu anlarda tüm sakinliğiyle ve özellikle de merhamet dolu sevgisiyle eşinin de sakinleşmesini sağlıyor.

Kadının yolculardan şarkı söylemesini istemesi üzerine hep bir ağızdan şarkı söyleniyor ve adam sakinleşerek eşine sarılıyor.

Kadının yolculardan şarkı söylemesini istemesi üzerine hep bir ağızdan şarkı söyleniyor ve adam sakinleşerek eşine sarılıyor.

İşte sizlere de tebessüm ettirecek o duygu dolu anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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