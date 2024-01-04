Sahibi Sayesinde Adeta Papağan Gibi Konuşmayı Öğrenen Akıllı Karga Şakir Sosyal Medyada Viral Oldu

Papağanların belli bir ilgi ve eğitimden sonra güzel güzel konuştuğunu bilsek de kargaların konuşabildiğine pek alışkın değiliz.
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Ancak sahibinin sabrı ve eğitimleri sayesinde Şakir adlı bu sevimli karga bize kargaların da konuşabildiğini göstermiş oldu.
Şakir kargagiller familyasına ait akıllı bir saksağan. 👇
Doğada saksağanlar ne kadar çok olsa da onları evcilleştirmek biraz zor diyebiliriz.
Ve karga besleyenler de oldukça azınlıkta. Ancak Şakir’in bu tatlı konuşmaları insana ‘keşke benim olsa’ dedirtmiyor değil.
“Çok ayıp, aşkım, aşk, pis abi, bitanem” gibi birkaç kelimeyle konuşan Şakir izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
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Konuşurken ifadeleri net bi şekilde kullanması da papağanlarla yarışır düzeyde.
Sosyal medya hesabından paylaşılan videolar sayesinde tanınan Şakir’in her videosuna beğeni ve yorum yağmuru geliyor.
Sahibinin büyük şansı bu tatlı kuşa sağlıklı ömürler diliyoruz. 👇
Şakir’e gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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Vallaa ümmetten akıllı bu hayvan