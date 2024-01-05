Erkeklerin Galerilerinde “Abuk Subuk” Videolar Saklaması Sosyal Medyada Merak Yarattı
Erkeklerin Galerilerinde “Abuk Subuk” Videolar Saklaması Sosyal Medyada Merak Yarattı
Daha önce bu konu hakkında düşünmediyseniz bile artık sizin de sorgulayacağınız bir konu var.
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@cheetosipek adlı Twitter kullanıcısının “neden çoğu erkeğin galerisinde abuk subuk videolar var” demesi üzerine kadınlar bunu sorgularken erkeklerden beklenmedik bir etkileşim geliyor.
Tüm erkekler bu günün gelmesini bekliyormuşçasına galerilerine gidiyor. 👇
Ve herkes galerisinden bir türlü silemediği videolardan birkaç paylaşım yapıyor. 👇
Yapılan alıntılara bakıldığında insan gerçekten “bunu neden galerinde saklıyorsun” demeden edemiyor. 👇
Ancak onlar bu durumdan oldukça memnun ve arada bu videoları yeniden izleyerek hafızalarına kazıyor gibi. 👇
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Kimileri dizi kesitleri, kimileri sosyal medyanın viral videoları kimileri ise siyaset üzerine olan birçok komik alıntı var. 👇
Hayvanlar üzerinden yapılan komik videolar da favorilerden. 👇
Videolara daldıkça insanın bir gülesi gelmiyor da değil. 👇
Hepimizin hatırladığı ve bir zamanların en çok güldürenlerinden olan bu video gerçekten saklanmaya değerlerden. 👇
“Neler izlemişiz” dedirten alıntılar da yok değil. 👇
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“Neler izlemişiz”den ziyade sadece “Neden” dedirtenlerin sayısı da oldukça fazla.👇
Ne kadar sorgulasak da belli ki böyle bir alışkanlık olduğunu kabul etmeliyiz. 👇
Peki ya siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
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Sadece erkekler değil birçok kişide böyle ve ben, beni ilgilendirmese bile başkasının telefonunda bile kalabalık boş şeyler görmeye tahammül edemiyorum 😬
benim telefonu görsen çıldırırsın o zaman. kaç yıl önceki WhatsApp yazışmaları bile duruyor 😂😂