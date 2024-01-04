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Tatlı Konuşmalarıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Minik Kızın Cilveleri İçinizi Eritecek

Tatlı Konuşmalarıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Minik Kızın Cilveleri İçinizi Eritecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 21:52

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@herkesbanadilosder adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla popüler olan Dünya isimli güzeller güzeli çocuğa beğeniler yağıyor.

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Lüle lüle saçlarıyla, konuşmasının tatlılığıyla Dünya’yı izleyen herkes maşallah demeden geçemiyor.

Lüle lüle saçlarıyla, konuşmasının tatlılığıyla Dünya’yı izleyen herkes maşallah demeden geçemiyor.

Özellikle bu videosuyla viral olan miniğin öyle bir çorba yiyişi var ki 👇

Şarkı söylerkenki cilveleri, güler yüzlülüğü insanın dişlerini kamaştırıyor.

Şarkı söylerkenki cilveleri, güler yüzlülüğü insanın dişlerini kamaştırıyor.

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Henüz 1.5 yaşında olan Dünya’nın her videosuna yorum yağmuru geliyor.

Henüz 1.5 yaşında olan Dünya’nın her videosuna yorum yağmuru geliyor.
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Hayvanlarla da arası iyi olan güzel kalpli meleğin tavşanıyla ettiği sohbetleri duymanız gerek.

Hayvanlarla da arası iyi olan güzel kalpli meleğin tavşanıyla ettiği sohbetleri duymanız gerek.

Minik bebeği izlerken maşallah demeyi siz de unutmayın 👇 🧿

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

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