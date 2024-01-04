Tatlı Konuşmalarıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Minik Kızın Cilveleri İçinizi Eritecek

@herkesbanadilosder adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla popüler olan Dünya isimli güzeller güzeli çocuğa beğeniler yağıyor.
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Lüle lüle saçlarıyla, konuşmasının tatlılığıyla Dünya’yı izleyen herkes maşallah demeden geçemiyor.
Özellikle bu videosuyla viral olan miniğin öyle bir çorba yiyişi var ki 👇
Şarkı söylerkenki cilveleri, güler yüzlülüğü insanın dişlerini kamaştırıyor.
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Henüz 1.5 yaşında olan Dünya’nın her videosuna yorum yağmuru geliyor.
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Hayvanlarla da arası iyi olan güzel kalpli meleğin tavşanıyla ettiği sohbetleri duymanız gerek.
Minik bebeği izlerken maşallah demeyi siz de unutmayın 👇 🧿
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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