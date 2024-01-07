Okulda Yaşadığı Olayı Ailesine Anlatan Çocuğun Akıcı Konuşması “İlber Ortaylı’nın Çocukluğu” Dedirtti

@balyanakmusti adlı TikTok hesabından annesinin yaptığı paylaşımla viral olan çocuğun videosuna gelin birlikte bakalım.
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Anne ve babasına okulda yaşadığı bir problemi anlatan çocuk öylesine özgüvenli ve akıcı konuşuyordu ki izleyenler hayran kaldı.
Henüz 5 yaşında olmasına rağmen diksiyonun düzgünlüğü ve cümle seçimleri dikkat çekti.
İzleyiciler ise yakışıklının bu özgüveninin ailesinin onu pür dikkat dinlemesiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
Az önceki videosundaki üslubuyla İlber Ortaylı’ya benzetilen çocuğun diğer videolarında da konuşmasının oldukça akıcı olduğu görünüyor.
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Fal bakarken bile yaratıcı cümleler kuran çocuğu izleyenler maşallah demeden geçemiyor. 👇
Simge’nin 2023’e damgasını vuran Aşkın Olayım şarkısını da net bir şekilde ezberleyen miniği izlemelere doyulmuyor.
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Yakışıklıya gelen yorumlar ise bu yönde 👇
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Alkollü olmadığımı polise anlatmaya çalışırken ben 😅😂
el kol hareketi yapma ulen😃 ısırırım yoksa o kırmızı kocaman yanaklarını.