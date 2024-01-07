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Okulda Yaşadığı Olayı Ailesine Anlatan Çocuğun Akıcı Konuşması “İlber Ortaylı’nın Çocukluğu” Dedirtti

Okulda Yaşadığı Olayı Ailesine Anlatan Çocuğun Akıcı Konuşması “İlber Ortaylı’nın Çocukluğu” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 20:03

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@balyanakmusti adlı TikTok hesabından annesinin yaptığı paylaşımla viral olan çocuğun videosuna gelin birlikte bakalım.

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Anne ve babasına okulda yaşadığı bir problemi anlatan çocuk öylesine özgüvenli ve akıcı konuşuyordu ki izleyenler hayran kaldı.

Anne ve babasına okulda yaşadığı bir problemi anlatan çocuk öylesine özgüvenli ve akıcı konuşuyordu ki izleyenler hayran kaldı.

Henüz 5 yaşında olmasına rağmen diksiyonun düzgünlüğü ve cümle seçimleri dikkat çekti.

Henüz 5 yaşında olmasına rağmen diksiyonun düzgünlüğü ve cümle seçimleri dikkat çekti.

İzleyiciler ise yakışıklının bu özgüveninin ailesinin onu pür dikkat dinlemesiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

İzleyiciler ise yakışıklının bu özgüveninin ailesinin onu pür dikkat dinlemesiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Az önceki videosundaki üslubuyla İlber Ortaylı’ya benzetilen çocuğun diğer videolarında da konuşmasının oldukça akıcı olduğu görünüyor.

Az önceki videosundaki üslubuyla İlber Ortaylı’ya benzetilen çocuğun diğer videolarında da konuşmasının oldukça akıcı olduğu görünüyor.
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Fal bakarken bile yaratıcı cümleler kuran çocuğu izleyenler maşallah demeden geçemiyor. 👇

Simge’nin 2023’e damgasını vuran Aşkın Olayım şarkısını da net bir şekilde ezberleyen miniği izlemelere doyulmuyor.

Simge’nin 2023’e damgasını vuran Aşkın Olayım şarkısını da net bir şekilde ezberleyen miniği izlemelere doyulmuyor.

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Yakışıklıya gelen yorumlar ise bu yönde 👇

Yakışıklıya gelen yorumlar ise bu yönde 👇

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beyaz duman

Alkollü olmadığımı polise anlatmaya çalışırken ben 😅😂

alpilkay

el kol hareketi yapma ulen😃 ısırırım yoksa o kırmızı kocaman yanaklarını.