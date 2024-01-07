Uzun Süredir Depresyonda Olan Sultan Papağanına Eş Gelince Yaşadığı Değişimi Görmelisiniz

@sacitk adlı TikTok hesabından yapılan paylaşımlarla meşhur olan Sacit kuş bir süredir depresyondaydı.
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Sahibi Sacit’in iyileşmesi için birçok tedavi denemişti ancak Sacit iyileşemiyordu.
Bunun üzerine sahibi Sacit’e Hacer adında bir eş aldı ve Sacit’in gözle görülür değişimi başladı.
Hem enerjisi yerine gelen Sacit’in hem de uzun süredir çıkmayan tüyleri çıkmaya başladı.
Eşinden ayrı kalamayan Sacit’e ise sosyal medyada birçok yorum geldi.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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