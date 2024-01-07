Uzun Süredir Depresyonda Olan Sultan Papağanına Eş Gelince Yaşadığı Değişimi Görmelisiniz

AKP Aday Tanıtım Toplantısında Söylenen Söz Gündem Oldu: "İstanbul'u Bu Beceriksizin Elinden Alacağız"

Adana'da Atatürk'e Ağıza Alınmayacak Hakaretler Eden Şahsın O Anları Bir Genç Kız Tarafından Kaydedildi