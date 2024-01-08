Yaptığı Akıl Almaz Sörflerle Gerçekliği Sorgulatan Kadın Sizleri de Büyüleyecek

1 Bu sebeple sıradan sörf videolarına kıyasla çok daha etkileyici oluyor. 👇

2 Ve yorumlarda buluşanlar bu anların gerçek olup olmadığını tartışıyor. 👇

3 Topuklu ayakkabıyla bu işi yapıyor olması insanlara “Biz düz yolda yürüyemiyoruz” dedirtiyor.