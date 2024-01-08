Yaptığı Akıl Almaz Sörflerle Gerçekliği Sorgulatan Kadın Sizleri de Büyüleyecek

Karolina Sankiewicz adlı sosyal medya kullanıcısı sörf yaptığı anları paylaşmasıyla her geçen gün viral oluyor. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Çünkü paylaştığı videoların bir konsepti var.
Bu sebeple sıradan sörf videolarına kıyasla çok daha etkileyici oluyor. 👇
Bazen spor ayakkabıyla bazense topuklu ayakkabıyla sörf yapan kadın izleyenleri hayrete düşürüyor.
Ve yorumlarda buluşanlar bu anların gerçek olup olmadığını tartışıyor. 👇
Özellikle “Barbie” konseptli bu videosu izlenme rekorları kırarken, videoya hala beğeniler yağıyor.
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Topuklu ayakkabıyla bu işi yapıyor olması insanlara “Biz düz yolda yürüyemiyoruz” dedirtiyor.
Artık işin ehli olan kadın kendi için “Dubai’nin Barbie Sörfçüsü” mahlasını kullanıyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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