Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaptığı Akıl Almaz Sörflerle Gerçekliği Sorgulatan Kadın Sizleri de Büyüleyecek

Yaptığı Akıl Almaz Sörflerle Gerçekliği Sorgulatan Kadın Sizleri de Büyüleyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:49

İçerik Devam Ediyor

Karolina Sankiewicz adlı sosyal medya kullanıcısı sörf yaptığı anları paylaşmasıyla her geçen gün viral oluyor. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çünkü paylaştığı videoların bir konsepti var.

Çünkü paylaştığı videoların bir konsepti var.

Bu sebeple sıradan sörf videolarına kıyasla çok daha etkileyici oluyor. 👇

Bazen spor ayakkabıyla bazense topuklu ayakkabıyla sörf yapan kadın izleyenleri hayrete düşürüyor.

Bazen spor ayakkabıyla bazense topuklu ayakkabıyla sörf yapan kadın izleyenleri hayrete düşürüyor.

Ve yorumlarda buluşanlar bu anların gerçek olup olmadığını tartışıyor. 👇

Özellikle “Barbie” konseptli bu videosu izlenme rekorları kırarken, videoya hala beğeniler yağıyor.

Özellikle “Barbie” konseptli bu videosu izlenme rekorları kırarken, videoya hala beğeniler yağıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Topuklu ayakkabıyla bu işi yapıyor olması insanlara “Biz düz yolda yürüyemiyoruz” dedirtiyor.

Artık işin ehli olan kadın kendi için “Dubai’nin Barbie Sörfçüsü” mahlasını kullanıyor.

Artık işin ehli olan kadın kendi için “Dubai’nin Barbie Sörfçüsü” mahlasını kullanıyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın