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Torununun “Şerefe” Diyerek Bardak Tokuşturmasına Sinirlenen Tatlı Anneanne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Torununun “Şerefe” Diyerek Bardak Tokuşturmasına Sinirlenen Tatlı Anneanne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:45

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@ranaa.caan adlı TikTok hesabından anneannesiyle video paylaşan genç kadının paylaşımı viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Anneannesiyle Türk kahvesi içen genç kadın “Cheers” diyerek bardağını tokuşturmak isteyince beklenmedik bir tepki aldı.

Anneannesiyle Türk kahvesi içen genç kadın “Cheers” diyerek bardağını tokuşturmak isteyince beklenmedik bir tepki aldı.

Anneannesi bardağı tokuşturdukları için içtiği kahvenin şarap yerine geçtiğini söyledi ve sinirlendi.

Anneannesi bardağı tokuşturdukları için içtiği kahvenin şarap yerine geçtiğini söyledi ve sinirlendi.

Genç kadın o anlara gülerken kimi izleyiciler ona eşlik etse de kimileri anneannesinin doğru söylediğini dile getirdi.

Genç kadın o anlara gülerken kimi izleyiciler ona eşlik etse de kimileri anneannesinin doğru söylediğini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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