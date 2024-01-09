Torununun “Şerefe” Diyerek Bardak Tokuşturmasına Sinirlenen Tatlı Anneanne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@ranaa.caan adlı TikTok hesabından anneannesiyle video paylaşan genç kadının paylaşımı viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Anneannesiyle Türk kahvesi içen genç kadın “Cheers” diyerek bardağını tokuşturmak isteyince beklenmedik bir tepki aldı.
Anneannesi bardağı tokuşturdukları için içtiği kahvenin şarap yerine geçtiğini söyledi ve sinirlendi.
Genç kadın o anlara gülerken kimi izleyiciler ona eşlik etse de kimileri anneannesinin doğru söylediğini dile getirdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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