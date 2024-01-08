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TikTok’un Yeni Kule Oyunu Akımı Deneyenlerin Beynini Yakıyor

TikTok’un Yeni Kule Oyunu Akımı Deneyenlerin Beynini Yakıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 15:44

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Akımlar mecrası TikTok bu sefer de bir oyunla konuşuluyor, gelin detaylara birlikte bakalım.

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Öncelikle kule oyunu iki kişi oynanırken, oyuncuların kendilerine ‘kule’ adı altında bir yer seçmeleri gerekiyor.

Öncelikle kule oyunu iki kişi oynanırken, oyuncuların kendilerine ‘kule’ adı altında bir yer seçmeleri gerekiyor.

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Seçilen yerler ise içinden alınabilecek şeylere göre tahmin edilmeye çalışılıyor.

Seçilen yerler ise içinden alınabilecek şeylere göre tahmin edilmeye çalışılıyor.

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Aslında basit bir mantığı varken oyun esnasında yaşanan kafa karışıklıkları izleyenleri güldürüyor.

Aslında basit bir mantığı varken oyun esnasında yaşanan kafa karışıklıkları izleyenleri güldürüyor.
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Bir süre daha keşfetlerde göreceğimiz bu eğlenceli akımı siz de deneyin deriz.

Bir süre daha keşfetlerde göreceğimiz bu eğlenceli akımı siz de deneyin deriz.

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