Akrepler herkesten nefret etmiyor ama sahte davranmaktan hiç hoşlanmıyor. Çekiliş onlar için hem baskı hem de anlamsız bir oyun. Üstelik hoşlanmadıkları birinin adını çekme ihtimali de onları korkutuyor.

Para konusunda pek cömert olmayan Akrepler, sevmedikleri ya da tanımadıkları biri için para harcamayı hiç istemiyor.